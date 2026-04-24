Cultura “Impresa Aumentata”: Claudio Simbula firma un libro per portare l’AI generativa nel lavoro di tutti i giorni

Teoria, pratica, prompt pronti all’uso: un breve manuale per l'imprenditore e il professionista che vuole avere i super poteri nel fare impresa grazie all'AI Un breve libro per aiutare imprenditori, professionisti e organizzazioni a capire davvero come usare l’intelligenza artificiale, senza tecnicismi inutili e con uno sguardo concreto sul lavoro quotidiano. È questo il cuore di Impresa Aumentata, il nuovo volume pubblicato da Claudio Simbula, giornalista, comunicatore, formatore e divulgatore impegnato da anni sui temi dell’innovazione. Il libro affronta in modo diretto il rapporto tra persone, impresa e nuove tecnologie, mettendo al centro ChatGPT e l’AI generativa come strumenti capaci di supportare attività operative, creatività, produttività, analisi e organizzazione. Non una riflessione astratta sul futuro, ma una guida pensata per rendere immediatamente comprensibile il valore pratico di questi strumenti.



Con Impresa Aumentata, Simbula porta avanti una visione chiara: l’intelligenza artificiale non deve restare un tema per addetti ai lavori, ma può diventare un alleato accessibile per chiunque voglia migliorare il proprio modo di lavorare, prendere decisioni più velocemente e sperimentare nuovi approcci. La pubblicazione del libro si inserisce in un percorso che lo stesso Claudio Simbula sta sviluppando attraverso attività formative, speech, laboratori e percorsi di accompagnamento all’innovazione, rivolti a scuole, studenti, imprese e professionisti. Un lavoro che punta a creare cultura digitale e a favorire un contatto diretto, consapevole e utile con le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa. “L’intelligenza artificiale generativa non è una moda passeggera, ma una rivoluzione già in atto che sta cambiando il nostro modo di lavorare, apprendere e creare. Siamo dentro un vero cambio di paradigma, e oggi la sfida non è osservare questa trasformazione da lontano, ma comprenderla e imparare a usarla con consapevolezza. Credo che imprese, professionisti, scuole e studenti debbano affrontare questo passaggio con curiosità, spirito critico e visione. Il futuro non va atteso: va capito, interpretato e costruito”, sottolinea Simbula.



In questo senso, Impresa Aumentata si propone come uno strumento per avviare un approfondimento dedicato a AI e lavoro, manifesto di un approccio che mette l’innovazione al servizio delle persone. Il libro è disponibile sulla piattaforma Amazon al link https://bit.ly/ImpresaAumentata, in formato ebook e cartaceo.