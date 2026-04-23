Le antiche leggende sbarcano alla Torre di Sulis: ad Alghero il fantasy di Nadia Frau per la Festa del libro

Venerdì 24 aprile l'autrice presenterà i primi tre volumi della "Golden Hat Saga". L'appuntamento letterario si inserisce nel calendario delle celebrazioni di San Jordi.

Le celebrazioni legate alla Festa di San Jordi, la tradizionale ricorrenza dedicata alla promozione del libro e della lettura, fanno tappa alla Torre di Sulis. All'interno della storica fortificazione algherese, nel tardo pomeriggio di venerdì 24 aprile, a partire dalle ore 17:30, si terrà la presentazione pubblica dell'opera letteraria intitolata "The Golden Hat Saga", un ciclo di romanzi di genere fantastico ideato e scritto dall'autrice locale Nadia Frau.

L'appuntamento letterario è stato organizzato e promosso dalla libreria cittadina Bookstore Mondadori Il Labirinto in collaborazione con la Generalitat de Catalunya, l'istituzione di autogoverno della regione autonoma spagnola, inserendosi nel più ampio programma culturale cittadino. L'iniziativa gode inoltre del patrocinio, ovvero il riconoscimento e il supporto formale, da parte della Fondazione Alghero. A condurre l'incontro con la scrittrice sarà Anna Arca Sedda, di professione avvocato e consigliera comunale, la quale dialogherà con l'autrice affrontando i nodi centrali della narrazione, le radici culturali dell'opera e le suggestioni legate al concetto di identità.

Il ciclo narrativo al centro del dibattito si compone attualmente di tre volumi già editi e disponibili al pubblico, intitolati rispettivamente "Sorelle della Notte", "Il Tempio nella Nebbia" e "Lacrime di Stelle". La trama trasporta il lettore in un universo sospeso tra la dimensione del mito e la modernità, affidando il ruolo di protagoniste alle Janas. Queste figure, mutuate dalle antiche leggende sarde e descritte nel testo come custodi originarie degli elementi, sono chiamate a mantenere intatto il delicato equilibrio che regola il rapporto tra il genere umano e la natura circostante. L'autrice è attualmente impegnata nella stesura del quarto e ultimo capitolo, che chiuderà in via definitiva la serie letteraria.

L'impalcatura dell'opera intreccia gli elementi classici della narrativa fantastica, come il mistero, l'amore e la ricerca di sé, con questioni di stretta attualità. Il testo affronta infatti tematiche contemporanee come la crisi climatica globale e la complessa interazione tra la sfera umana e quella divina. L'incontro di venerdì fornirà al pubblico l'occasione per analizzare i temi portanti dei romanzi e interloquire in modo diretto con la creatrice della saga.