La genesi dell'economia laica: la soppressione degli ordini religiosi nel saggio storico di Stefano Campus

Il delicato passaggio dalla società di antico regime all'organizzazione statale moderna transita inevitabilmente attraverso la ridefinizione della proprietà fondiaria e immobiliare. Una dinamica che ha ridisegnato in modo irreversibile anche la geografia urbana e rurale del nord-ovest sardo. Questa profonda frattura storica è il fulcro di Chiesa, proprietà e potere ad Alghero, il nuovo saggio di Stefano Campus pubblicato per i tipi di Panoramika Editrice. La presentazione pubblica dell'opera è in programma venerdì 10 aprile 2026 alle ore 18:00, presso la Sala Convegni di San Francesco ad Alghero, con il coordinamento di Tonino Baldino e il dialogo strutturato tra l'autore e Marina Sechi.

L'incameramento e la Legge Rattazzi-Cavour Per comprendere appieno gli eventi analizzati nel volume, collocati tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento, è necessario decodificare il quadro normativo dell'epoca, segnato da una forte tensione tra il neonato apparato statale e il millenario potere temporale della Chiesa. Il processo descritto ruota attorno all'istituto dell'incameramento dei beni ecclesiastici. Il termine deriva dal sostantivo camera, utilizzato fin dal Medioevo per indicare il tesoro o l'erario del sovrano (la Camera Regis). L'incameramento è l'atto d'imperio con cui lo Stato acquisisce coattivamente nel proprio patrimonio le ricchezze appartenenti a un altro soggetto giuridico.

Il vertice di questa operazione politica ed economica si raggiunge con la Legge del 29 maggio 1855, n. 878, passata alla storia come Legge Rattazzi-Cavour (dai nomi dell'allora Ministro di Grazia e Giustizia Urbano Rattazzi e del Presidente del Consiglio Camillo Benso, conte di Cavour). L'impianto normativo sanciva la soppressione delle corporazioni religiose che non fossero esplicitamente dedite all'istruzione, all'assistenza degli infermi o alla predicazione. I beni degli ordini contemplativi venivano così espropriati, trasferiti a un ente statale appositamente costituito (la Cassa Ecclesiastica) e successivamente messi in vendita, con il duplice obiettivo di ripianare il crescente deficit pubblico e di limitare l'influenza del clero sulla società civile.

L'analisi delle fonti e la ridefinizione degli equilibri Il saggio di Campus si fonda su un rigoroso scavo archivistico. La ricostruzione della consistenza dei patrimoni, la loro gestione e il momento definitivo della svolta verso i nuovi assetti proprietari emergono dall'incrocio sistematico di catasti comunali, inventari, atti notarili e, in particolare, dai faldoni del Fondo delle Corporazioni Religiose Soppresse.

Il passaggio di mano di interi complessi immobiliari, ampi appezzamenti di terreno e ricche rendite determinò la nascita di una nuova geografia economica, sovvertendo le gerarchie consolidate. La prefazione del volume inquadra il peso specifico della ricerca, definendola «ricchissima di fonti di prima mano» e indicando il periodo storico preso in esame come un vero e proprio «punto di rottura degli equilibri di potere», capace di innescare all'interno della comunità algherese una «significativa trasformazione sociale ed economica».

L'analisi del trasferimento dei patrimoni religiosi in mani laiche solleva un interrogativo storico e politico che riverbera fino all'attuale configurazione degli spazi cittadini: la massiccia immissione sul mercato dei beni ecclesiastici ha realmente favorito una distribuzione più equa della ricchezza fondiaria, oppure ha finito semplicemente per trasferire interi latifondi dalle antiche corporazioni religiose nelle mani di una ristretta e nascente élite borghese?