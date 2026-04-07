A Cagliari il workshop nazionale d'arpa e il Metodo Suzuki

La trasmissione del sapere musicale alle nuove generazioni richiede strutture pedagogiche rigorose e spazi di convergenza fisica. Dal 17 al 19 aprile, il capoluogo sardo diventerà il fulcro di questa dinamica ospitando “Magia di Primavera”, un incontro nazionale di musica d'insieme dedicato all'arpa. Il fulcro delle attività sarà il Teatro Massimo di Cagliari, storica infrastruttura culturale della città, che accoglierà venticinque giovani musicisti provenienti da diverse regioni d'Italia.

La struttura dell'incontro e l'etimologia del metodo L'evento si configura tecnicamente come un workshop. Questo termine anglosassone, nato dall'unione di work (lavoro) e shop (bottega), in ambito accademico e artistico indica un laboratorio intensivo in cui la teoria viene immediatamente forgiata attraverso la pratica collettiva.

Il cardine didattico di queste tre giornate è il Metodo Suzuki. Per comprenderne la portata, è utile analizzare la radice della parola metodo, che deriva dal greco meta (attraverso, oltre) e hodos (via, cammino): indica la strada tracciata per raggiungere uno scopo. L'impianto pedagogico ideato dal violinista giapponese Shinichi Suzuki si basa sul principio della "lingua madre": così come ogni bambino apprende il proprio idioma nativo attraverso l'ascolto ripetuto, l'imitazione e il costante incoraggiamento familiare, allo stesso modo può interiorizzare il linguaggio musicale. Questo sistema utilizza la musica per sviluppare concentrazione, disciplina e rispetto reciproco, coinvolgendo attivamente i genitori nel processo di apprendimento fin dalla prima infanzia (la partecipante più giovane a Cagliari ha infatti appena cinque anni).

L'architettura organizzativa e le reti nazionali A tessere la rete istituzionale dell'evento è l'associazione musicale cagliaritana Arpeggiando, sotto la direzione artistica di Tiziana Loi. Nel diritto italiano, un'associazione culturale è un ente costituito da un gruppo di persone fisiche che si uniscono stabilmente per perseguire uno scopo comune non lucrativo. Attiva dal 2008, Arpeggiando è l'unica realtà in Sardegna dedicata allo studio dell'arpa con questo specifico approccio ed è formalmente riconosciuta dall'Istituto Suzuki Italiano, l'organismo nazionale deputato a garantire la conformità e la qualità dell'insegnamento del metodo sul territorio statale.

Il laboratorio cagliaritano si trasformerà in un crocevia geografico, accogliendo delegazioni da diverse scuole certificate: oltre all'istituto ospitante (con sedi a Cagliari e Selargius), saranno presenti il Suzuki Music Center di Bologna e la Scuola “Il temporale” di Bentivoglio (accompagnate da Francesca De Geronimo), la Scuola “Vivaldi” di Bolzano (con Marianna Lazzarini), il Musicalcentro Suzuki Talent Education di Rivoli (sotto la guida di Silvia Musso) e la Scuola “Santa Cecilia” di Portogruaro (con Nicoletta Sanzin).

Le ricorrenze storiche e l'evento aperto alla città Le giornate di studio intensivo troveranno la loro sintesi pubblica nella mattinata del 19 aprile, alle ore 11:00, con un concerto a ingresso libero ospitato nella Sala M2 del Teatro Massimo. L'evento non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro temporale che incrocia due significative ricorrenze storiche: i cinquant'anni dall'introduzione del Metodo Suzuki in Italia e il trentesimo anniversario di Monumenti Aperti a Cagliari, la manifestazione nata per restituire alla collettività la fruizione dei propri spazi civici e storici.

Davanti a un sistema educativo che richiede la presenza costante dei genitori e un'immersione precoce nello studio del suono, si delinea un interrogativo logico sulle politiche formative contemporanee: l'insegnamento musicale rivolto ai bambini di cinque anni deve essere considerato un semplice avviamento tecnico riservato a future eccellenze artistiche, o rappresenta un'infrastruttura pedagogica essenziale per educare i cittadini alla capacità di ascolto e all'armonia sociale?