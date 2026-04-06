La lingua che riprende voce: aperte le iscrizioni per il 17° Festival della Canzone Algherese

Ci sono patrimoni immateriali che non possono sopravvivere se rinchiusi negli archivi o nei manuali di grammatica: hanno bisogno di fiato, di palcoscenici e di nuove melodie per continuare a esistere. È con questa consapevolezza che l'Organizzazione del Festival della Canzone Algherese ha diramato una nota ufficiale per rimettere in moto una delle macchine culturali più radicate della Riviera del Corallo: «L’Organizzazione del Festival della Canzone Algherese annuncia l’apertura ufficiale delle iscrizioni alla 17ª edizione del Festival della Canzone Algherese 2026, la storica manifestazione dedicata alla valorizzazione della lingua e della cultura algherese attraverso la musica».

Un filo ininterrotto dal 1972 a oggi Per comprendere il peso specifico di questo annuncio, occorre misurare il tempo. Nato nel 1972, il concorso ha vissuto una prima, gloriosa epopea interrotta nel 1990, dopo tredici edizioni. Poi, un lungo silenzio, spezzato finalmente nel 2023 con una quattordicesima edizione che ha riacceso un enorme e sopito entusiasmo cittadino. Oggi, giunti al diciassettesimo capitolo, l'architettura dell'evento si consolida. L'Organizzazione, infatti, anticipa una precisa scelta logistica per accogliere il pubblico: «La 17ª edizione porterà con sé una novità importante: il Festival si svolgerà in due serate, riprendendo la formula già sperimentata con successo nell’edizione numero 14 del 2023».

L'etimologia della creazione: il vincolo dell'inedito La vera sfida lanciata ad autori, compositori e interpreti – siano essi cantanti professionisti o emergenti – si basa su due pilastri inderogabili. Il primo è l'uso esclusivo della variante catalana di Alghero. Il secondo è il concetto di inedito. La parola deriva dal latino in- (non) ed editus (dato alla luce, pubblicato). Non una rassegna di successi del passato dunque, ma di un vero e proprio laboratorio in cui si impone agli artisti di generare cultura nuova. Il comunicato su questo punto è categorico: «le canzoni dovranno essere assolutamente inedite e rigorosamente in lingua algherese, nel pieno rispetto della missione culturale che da sempre caratterizza la nostra manifestazione».

Come partecipare: l'infrastruttura digitale e la modulistica Affinché la macchina organizzativa proceda in modo trasparente e accessibile a tutti, la documentazione è stata centralizzata. Per accedere al regolamento e scaricare le schede di partecipazione, gli aspiranti concorrenti devono utilizzare l'infrastruttura digitale predisposta dai promotori, collegandosi direttamente alla pagina Facebook ufficiale tramite questo link per la modulistica . Le iscrizioni sono aperte fino al 15 maggio.

Il prologo di maggio: "Criatures i Minyons" La tutela di un idioma, tuttavia, non si esaurisce con le esibizioni dei professionisti, ma necessita di un costante ricambio generazionale. La parola tradizione (dal verbo latino tradere, consegnare, trasmettere) implica un passaggio fisico di testimone. In quest'ottica si inserisce l'operazione culturale che anticiperà il Festival principale: il 29 maggio, il Teatro Civico di Alghero ospiterà la prima edizione del Festival della Canzone Algherese "Criatures i Minyons". Una serata in cui quindici brani inediti, accuratamente selezionati su decine di proposte, prenderanno vita attraverso le voci di giovanissimi solisti e delle scuole cittadine, trasformando la lingua antica nell'emozione e nell'allegria del gioco.

Osservando questo fermento creativo, che spazia dai bambini del Teatro Civico fino ai compositori adulti della gara ufficiale, emerge una riflessione profonda sui meccanismi di salvaguardia della nostra identità: una lingua minoritaria si salva imponendone lo studio accademico, oppure dandole un palcoscenico, luci e un microfono affinché possa tornare a essere, semplicemente, la colonna sonora della vita quotidiana?