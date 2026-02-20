Cultura Il “cubicolo” e i 20 lavori: l’inchiesta sul tesoro perduto di Michelangelo

Per secoli abbiamo ripetuto la stessa scena: Michelangelo che, prima di morire, brucia bozzetti e cartoni per “non apparire se non perfetto”. Oggi una ricerca riapre il caso: documenti d’archivio parlano di una stanza segreta con chiavi multiple e di opere messe al riparo dagli allievi, poi disperse. Tra fede, potere e mercato, una pista che promette scoperte ma chiede verifiche severe.



Roma, febbraio 1564: Michelangelo Buonarroti muore il 18 del mese, nella casa di via Macel de’ Corvi. È qui che, secondo la versione più famosa, l’artista avrebbe bruciato disegni e cartoni, cancellando il laboratorio per lasciare in eredità solo l’immagine della perfezione. Quella scena non è un dettaglio: è un pezzo di immaginario europeo. La frase di Vasari è diventata una chiave di lettura dell’intera personalità michelangiolesca, ossessiva, severa, “intransigente” anche con i propri tentativi. Ma se quella chiave aprisse una porta sbagliata? La notizia che rimbalza in questi giorni ribalta l’angolo: Michelangelo non avrebbe distrutto tutto; al contrario, per proteggere un “testamento artistico” avrebbe coinvolto allievi e amici, e parte di ciò che era in casa sarebbe finito in un “cubicolo” segreto. Da lì, nel corso dei secoli, il materiale sarebbe stato disperso, lasciando dietro di sé tracce documentarie e opere isolate, difficili da ricondurre a un’origine comune.



La ricostruzione è legata al lavoro di una ricercatrice indipendente, Valentina Salerno, che dichiara di aver consultato e confrontato “documenti di 500 anni fa” conservati nell’Archivio di Stato del Vaticano. Il cuore del racconto è l’esistenza di una stanza riservata, descritta in un documento originale, con un sistema di chiavi multiple per l’apertura: un luogo pensato per custodire beni e materiali di eccezionale valore. C’è poi un passaggio che, se confermato, spiegherebbe l’apparente “vuoto” attorno alle cose rimaste nella casa-atelier: dopo la morte, il notaio Francesco Tommassino, chiamato per l’inventario, avrebbe trovato soltanto tre statue e “qualche cartone”. È lo scarto tra ciò che ci si aspetterebbe e ciò che risulta inventariato a far nascere la domanda: davvero Michelangelo bruciò tutto, o una parte del patrimonio fu spostata prima? Un ulteriore elemento è l’ipotesi di una frattura nel post-mortem tra Roma e Firenze, che avrebbe inciso sulla destinazione dei beni e sulla successiva dispersione. In questa cornice, l’idea di “20 lavori” non va letta come ritrovamento di un unico deposito, ma come ricomposizione di un mosaico: opere eterogenee, rintracciate soprattutto in chiese e musei, dove la linea documentale tende a essere più stabile.



Un motivo per cui questa vicenda trova terreno fertile nel presente è che l’opera su carta di Michelangelo è rarissima e, quando passa in asta, diventa un evento globale. Nelle ultime settimane uno studio preparatorio legato alla Sibilla Libica della Cappella Sistina è stato venduto da Christie’s a New York per 27,2 milioni di dollari, nuovo record per un disegno dell’artista. Dentro questa cifra c’è un messaggio semplice: un foglio può valere come un palazzo, ma solo se la sua storia regge. Ecco perché qualunque nuova “pista” su provenienze, spostamenti, inventari, eredi, reti di allievi e protezioni ecclesiastiche diventa subito un campo minato: se aggiunge certezze, può consolidare attribuzioni; se introduce ambiguità, può aprire contenziosi, revisioni, smentite. In altre parole, l’inchiesta non è solo su ciò che Michelangelo avrebbe fatto prima di morire. È su ciò che noi, oggi, siamo in grado di dimostrare: con documenti, comparazioni tecniche, catene di possesso, perizie, analisi dei materiali.



La versione “classica” non nasce dal nulla. Casa Buonarroti ricorda esplicitamente il passo vasariano: Michelangelo avrebbe bruciato “gran numero di disegni, schizzi e cartoni… per non apparire se non perfetto”. È un’affermazione forte, tramandata da una fonte autorevole e ripetuta per secoli, tanto da diventare quasi un fatto acquisito. Ma proprio perché è forte, oggi va maneggiata con precisione. Vasari racconta un gesto; non significa automaticamente che quel gesto abbia riguardato l’intero patrimonio grafico dell’artista, né che non ci siano state azioni parallele di tutela o spostamento. È su questo spazio — tra l’immagine simbolica del “fuoco” e la complessità di un’eredità materiale — che si innesta la nuova ipotesi del cubicolo. La stessa ricostruzione, inoltre, chiama in causa un “comitato scientifico” avviato in seguito allo studio “Michelangelo gli ultimi giorni”, sostenuto dai Canonici Regolari Lateranensi del Santissimo Sacramento e dal professor Michele Rak, con un ruolo attribuito anche al cardinale Mauro Gambetti. È un dato rilevante perché segnala un tentativo di incardinare la ricerca in un contesto di confronto istituzionale, anche se per il lettore resta essenziale capire quali materiali saranno pubblicati e con quali criteri di verifica.