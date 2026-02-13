I lupercali: rito pagano sostituito da San Valentino

I Lupercali erano un'antica festa romana di purificazione e fertilità, celebrata dal 13 al 15 febbraio in onore di Luperco (o Fauno Luperco), dio protettore del bestiame dagli attacchi dei lupi, legata alla grotta del Lupercale sul Palatino, dove secondo la leggenda la lupa allattò Romolo e Remo. La celebrazione iniziava nella grotta sacra del Lupercale con il sacrificio di capre (o capri), pecore e un cane, simbolo di purificazione dal mondo selvaggio. Due giovani nobili, i nuovi Luperci (sacerdoti divisi in college come i Quinctilii e i Fabii, più tardi i Iulii in onore di Cesare), venivano segnati sulla fronte con il sangue delle capre: il coltello insanguinato toccava la pelle, poi il sangue veniva asciugato con lana bianca intinta in latte di capra, e i giovani dovevano ridere per simboleggiare la rinascita. Seguiva un banchetto rituale con focacce offerte dalle Vestali, fatte con grano delle prime spighe.

I Luperci, quasi nudi (coperti solo da un grembiule o strisce di pelle di capra unte di grasso, con il viso sporco di fango), tagliavano dalle pelli delle vittime le februa (strisce di cuoio simili a fruste). Partivano poi in corsa forsennata intorno al Palatino e per le vie della città, colpendo il suolo con rami di fico per fecondarlo e frustando i passanti – soprattutto donne feconde o desiderose di gravidanza – con le februa, gesto che prometteva fertilità, parto facile e protezione. Le donne si offrivano volontariamente, credendo nel potere apotropaico del rito. La festa mescolava elementi pastorali arcaici (protezione del gregge), purificatori (febbraio come mese di "februa", strumenti di lustratio) e propiziatori per la fertilità umana e agraria, in un clima di caos controllato che invertiva norme sociali. Non ci sono prove certe di accoppiamenti casuali per sorteggio (lotteria di nomi da un'urna), idea diffusa ma contestata dagli storici antichi; prevaleva un banchetto collettivo finale con grande partecipazione popolare. I Lupercali durarono fino al V-VI secolo, soppiantati da papa Gelasio I nel 494 d.C. con la festa di San Valentino.