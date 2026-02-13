San Valentino: tra sacro e profano: quale senso oggi?

San Valentino nasce come festa cristiana dedicata a un vescovo e martire, ma nel tempo ha inglobato memorie pagane, simboli romantici e un forte elemento commerciale che la rende oggi una ricorrenza sospesa tra sacro e profano.

La figura storica più accreditata è Valentino, vescovo di Terni, martirizzato lungo la via Flaminia nel IV secolo e venerato come santo già dal VI-VII secolo. La tradizione lo presenta come pastore attento ai giovani e alle coppie, pronto a difendere l’amore anche a costo della vita, come nel racconto del matrimonio tra il legionario pagano Sabino e la cristiana Serapia, celebrato mentre lei era morente. Attorno al santo nascono poi leggende a forte carica simbolica: Valentino che interviene in una lite tra fidanzati donando una rosa perché ritrovino la pace; oppure il biglietto “dal tuo Valentino” lasciato alla figlia cieca del carceriere, all’origine (almeno secondo la tradizione) dei cartigli e delle “valentine”. Questi racconti, più che fare cronaca, danno un volto evangelico all’amore umano: riconciliato, fedele, capace di dono fino alla fine. La data del 14 febbraio non è casuale: nel 496 d.C. papa Gelasio I istituisce la festa di San Valentino proprio in corrispondenza e in sostituzione dei Lupercalia, antichi riti romani di purificazione e fertilità legati al dio Fauno-Luperco, celebrati a metà febbraio. Durante questi riti pagani si formavano coppie per sorteggio, mediante estrazione da un’urna dei nomi di uomini e donne che avrebbero vissuto un periodo di intimità rituale, con pratiche che la Chiesa giudicava immorali. La scelta di dedicare quel giorno al santo degli innamorati è quindi un’operazione di “cristianizzazione”: alla logica della casualità e della sensualità sfrenata dei Lupercalia si vuole sostituire l’idea di un amore benedetto, fedele, inscritto nel matrimonio e nella responsabilità reciproca. In questo passaggio sta già il primo confine tra sacro e profano: la Chiesa non cancella il desiderio umano, ma cerca di trasfiguralo, convertendo una festa di fertilità in una memoria di agape e carità.

Oggi riscoprire San Valentino significa allora tornare alla radice: un vescovo che difende le coppie fragili, un martire che testimonia che amare è scegliere, rischiare, donarsi; e, allo stesso tempo, riconoscere che ogni gesto – un fiore, una cena, una lettera – può restare superficie o diventare segno di un amore che dura oltre la festa. Sta a ciascuno decidere se vivere San Valentino solo come scenografia profana di cuori e vetrine o come occasione, anche laica, per ricordare che l’amore non è mai “in saldo”, ma chiede verità, cura e responsabilità. Dentro questo intreccio, il rischio è duplice: da un lato un moralismo che rifiuta in blocco ogni espressione profana, dall’altro una banalizzazione che svuota la memoria del santo e trasforma il 14 febbraio in puro evento consumistico. Eppure la storia della festa ricorda che il confine tra sacro e profano non è un muro, ma un passaggio: la Chiesa, fin dalle origini, ha cercato di assumere desideri e riti del suo tempo per orientarli verso un amore più grande e più libero, non per negarlo.