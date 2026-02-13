“Goatmetal”: il ritorno feroce degli storici Infernal Goat.

“Goatmetal” è il secondo full-length in studio degli Infernal Goat, una delle
band sassaresi più longeve e radicali della scena estrema, attiva dal 1998 e punto
di riferimento tanto in Sardegna quanto nel panorama nazionale. Il gruppo,
fedele a un black trash metal abrasivo e senza compromessi, affonda le proprie
radici nei sotterranei e nelle cantine dove, molti anni fa, prese forma la sua
identità sonora.
La passione per ritmi serrati, distorsioni taglienti e riffing ammonitore di chiara
matrice black metal, unita alla violenza della pennata trash più classica, ha dato
vita negli anni a un repertorio marziale e intransigente. Una proposta non
pensata per le masse, ma per gli appassionati più irriducibili del genere, per chi
vive l’estremo con dedizione quotidiana.
L’album, composto da otto brani, è stato registrato e mixato alla fine del 2019
presso il Red Warlock Studio di Sassari, per poi vedere la luce nel 2021 grazie
alla brasiliana Sociedade dos Mortos, etichetta underground di Brasilia
supportata dalla A Ordem do Caos Distro.
La formazione dell’epoca vedeva i
due membri storici Lord Impaler (chitarrista fondatore) e Lord Goat (voce),
affiancati dal chitarrista Daniel, dalla bassista Xaphan Unholy e dal batterista
Deathmarch, musicisti provenienti da altre realtà significative dell’underground
italiano.
Particolare attenzione è stata dedicata alla front cover, fortemente voluta da
Lord Impaler e poi approvata dall’intera band. L’opera è stata realizzata da
Xaphan Unholy, che ha scelto di reinterpretare in chiave moderna un tema
ispirato ai poemi di John Milton, già presenti nella simbologia della discografia
del gruppo. Il dipinto, eseguito con tecnica tradizionale a olio su tela, è stato
intitolato “Goatmetal”, lo stesso nome dell’album.
Oggi gli Infernal Goat sono ridotti al nucleo essenziale formato da Lord Impaler
e Deathmarch. Nel 2023 il duo ha pubblicato autonomamente un promo
composto da tre lunghi brani, poi raccolti nell’audiocassetta “Heralding the
Imminent Genesis of Oblivion”, distribuita tramite Impaler DistroList. Nel 2025
“Goatmetal” è tornato protagonista grazie alla prima edizione in vinile,
stampata direttamente dalla band in una tiratura limitata di cento copie nere in
formato LP.
Un capitolo che conferma la volontà degli Infernal Goat di continuare a
marciare, fieri e implacabili, nel solco dell’estremo più autentico.