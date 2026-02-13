Cultura “Goatmetal”: il ritorno feroce degli storici Infernal Goat.

“Goatmetal” è il secondo full-length in studio degli Infernal Goat, una delle band sassaresi più longeve e radicali della scena estrema, attiva dal 1998 e punto di riferimento tanto in Sardegna quanto nel panorama nazionale. Il gruppo, fedele a un black trash metal abrasivo e senza compromessi, affonda le proprie radici nei sotterranei e nelle cantine dove, molti anni fa, prese forma la sua identità sonora. La passione per ritmi serrati, distorsioni taglienti e riffing ammonitore di chiara matrice black metal, unita alla violenza della pennata trash più classica, ha dato vita negli anni a un repertorio marziale e intransigente. Una proposta non pensata per le masse, ma per gli appassionati più irriducibili del genere, per chi vive l’estremo con dedizione quotidiana. L’album, composto da otto brani, è stato registrato e mixato alla fine del 2019 presso il Red Warlock Studio di Sassari, per poi vedere la luce nel 2021 grazie alla brasiliana Sociedade dos Mortos, etichetta underground di Brasilia supportata dalla A Ordem do Caos Distro.



La formazione dell’epoca vedeva i due membri storici Lord Impaler (chitarrista fondatore) e Lord Goat (voce), affiancati dal chitarrista Daniel, dalla bassista Xaphan Unholy e dal batterista Deathmarch, musicisti provenienti da altre realtà significative dell’underground italiano. Particolare attenzione è stata dedicata alla front cover, fortemente voluta da Lord Impaler e poi approvata dall’intera band. L’opera è stata realizzata da Xaphan Unholy, che ha scelto di reinterpretare in chiave moderna un tema ispirato ai poemi di John Milton, già presenti nella simbologia della discografia del gruppo. Il dipinto, eseguito con tecnica tradizionale a olio su tela, è stato intitolato “Goatmetal”, lo stesso nome dell’album. Oggi gli Infernal Goat sono ridotti al nucleo essenziale formato da Lord Impaler e Deathmarch. Nel 2023 il duo ha pubblicato autonomamente un promo composto da tre lunghi brani, poi raccolti nell’audiocassetta “Heralding the Imminent Genesis of Oblivion”, distribuita tramite Impaler DistroList. Nel 2025 “Goatmetal” è tornato protagonista grazie alla prima edizione in vinile, stampata direttamente dalla band in una tiratura limitata di cento copie nere in formato LP. Un capitolo che conferma la volontà degli Infernal Goat di continuare a marciare, fieri e implacabili, nel solco dell’estremo più autentico.