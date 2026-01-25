La più antica pittura rupestre raffigurante una mano con artigli rossi potrebbe riscrivere la cronologia della creatività umana.

In una grotta di calcare chiamata Liang Metanduno, sull’isola di Muna (a sud-est di Sulawesi, Indonesia), è stata identificata quella che potrebbe essere la più antica pittura rupestre conosciuta. Si tratta del contorno rosso di una mano, realizzato a stencil, datato ad almeno 67.800 anni fa, cioè circa 1.100 anni prima del primato precedente (un controverso stencil di mano in Spagna).Le dita del contorno della mano non sono lasciate nella forma naturale: sono state ristrette e allungate per creare un motivo simile a un artiglio. I ricercatori interpretano questa trasformazione come un segno di immaginazione simbolica avanzata, un “modo molto umano” di sperimentare con l’immagine del proprio corpo.

L’articolo pubblicato su Nature sostiene che questa scoperta indebolisce l’idea di una “esplosione creativa” avvenuta solo nell’Europa glaciale circa 40.000 anni fa. Secondo gli studiosi citati (Adam Brumm e Maxime Aubert, Griffith University), la creatività simbolica sarebbe innata in Homo sapiens e avrebbe radici molto più antiche, risalenti all’Africa, dove la specie si è evoluta.