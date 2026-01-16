Perché in Sardegna, una notte di gennaio, i paesi si accendono di fuochi e inizia il Carnevale?

Sant’Antonio Abate è il “patrono degli eremiti”, ma nella cultura popolare mediterranea è soprattutto il santo del fuoco, degli animali e – in Sardegna – l’“accenditore ufficiale” del Carnevale.

Antonio nasce intorno al 250 d.C. a Coma, in Egitto, da una famiglia cristiana agiata. Rimasto orfano da giovane, vende tutti i beni, li dona ai poveri e sceglie di vivere da eremita nel deserto della Tebaide, diventando un modello di vita monastica. Sostiene i cristiani perseguitati durante le violenze di Diocleziano e poi appoggia sant’Atanasio contro l’eresia ariana, intervenendo in prima linea nei grandi conflitti religiosi del suo tempo.

Nella leggenda popolare Sant’Antonio scende all’inferno, inganna i demoni e ruba un tizzone di fuoco per donarlo agli uomini, motivo per cui i falò accesi in suo onore “ricordano” quel fuoco liberato. La sua festa il 17 gennaio è legata al mondo contadino: si benedicono gli animali domestici e si chiede protezione per stalle e campi, da cui l’iconografia con bastone, maialino e fuoco. In tutta Italia il 17 gennaio si celebra Sant’Antonio Abate con falò, processioni, benedizione degli animali e feste di piazza che mischiando religione e folklore tengono viva la tradizione contadina. In Sardegna la notte tra il 16 e il 17 gennaio si accendono in moltissimi paesi grandi cataste di legna: è la festa del fuoco di Sant’Antonio, momento in cui la comunità si raduna attorno alle fiamme. Qui Sant’Antoni ‘e su fogu segna anche l’inizio del Carnevale: dal crepitio dei falò parte il lungo cammino che porterà alle maschere tradizionali e ai riti carnevaleschi dell’Isola.

Il fuoco non è solo un “tizzone rubato”: è una reazione di ossidazione rapida tra combustibile (legno), ossigeno e calore, che libera energia sotto forma di luce e calore. Nei falò di Sant’Antonio, la legna secca accumulata in inverno brucia completamente, trasformando materia organica in CO2, vapore acqueo e cenere – un processo che simboleggia la purificazione e il rinnovamento stagionale. Scientificamente, i falò emettono anche particolato e gas serra, ma storicamente servivano a “pulire” i campi spargendo ceneri ricche di potassio come fertilizzante naturale. L’epidemia medievale nota come “fuoco di Sant’Antonio” era ergotismo, causato dal fungo Claviceps purpurea sulla segale contaminata, che produce alcaloidi tossici inducendo bruciori, convulsioni e cancrena. Il maialino del santo? I monaci antoniani usavano il suo grasso come emolliente per curare le piaghe, mentre il “vino di Sant’Antonio” offriva sollievo temporaneo – un rimedio empirico ante litteram. Oggi sappiamo che l’herpes zoster porta lo stesso nome popolare per i dolori ustionanti, mostrando come la leggenda assorba patologie reali.

Antropologicamente, il fuoco simboleggia la lotta luce vs. tenebre, un archetipo universale che unisce paganesimo, cristianesimo e scienza del moto planetario. Spargere ceneri nei campi sfrutta la fisica della cenere alcalina per regolare il pH del suolo, boostando la fertilità agricola in un’epoca senza chimica moderna. I falò invernali generano calore convettivo e radiante, creando microclimi caldi che favoriscono la socialità nelle notti fredde – un vantaggio evolutivo per le comunità preistoriche.