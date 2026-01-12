Seneghe, il Mediterraneo e la crisi di Gaza: al "Domo de sa Poesia" la testimonianza della Global Sumud Flotilla





Mercoledì 14 gennaio incontro con l'attivista Tony La Piccirella. Una serata tra riflessione geopolitica e solidarietà concreta per il progetto "100x100 Gaza".

SENEGHE – Il Mediterraneo inteso come spazio di attraversamenti, diritti negati e resistenze civili. Sarà questo il tema centrale di “Un mare che chiede libertà”, l'iniziativa in programma mercoledì 14 gennaio negli spazi del Domo de sa Poesia (via Roma 22).

L’evento, che avrà inizio alle 18:30, intende focalizzare l'attenzione sull'attuale situazione a Gaza e sul ruolo dell'attivismo internazionale. Ospite dell'incontro sarà Tony La Piccirella, attivista della Global Sumud Flotilla, che dialogherà con la giornalista Caterina Cossu. Non sarà un dibattito astratto, ma un confronto basato sull'esperienza diretta: al centro della discussione ci saranno il racconto delle missioni via mare verso la Striscia, il funzionamento delle reti internazionali di solidarietà e le difficoltà di operare in uno dei contesti geopolitici più drammatici del nostro tempo.

A seguire, dalle ore 20:00, la serata sposterà il focus dalla riflessione all'azione concreta con una cena a sottoscrizione. Il ricavato andrà a sostegno del progetto “100×100 Gaza – Ep. 2: Non finirò mai di amarti”, un'iniziativa di raccolta fondi nata dal basso per portare aiuti diretti alla popolazione palestinese. La serata conviviale sarà accompagnata dalla selezione musicale di Brickhouse Dj Set.

L’appuntamento è promosso da una rete eterogenea di realtà associative: Global Movement to Gaza Sardegna, Cabudanne de sos Poetas, Associazione culturale Perda Sonadora, Mussura, Eguo Distro e Gaza Free Style. Una sinergia che conferma la vocazione di Seneghe come luogo di incontro e approfondimento su temi di stringente attualità internazionale.

INFO UTILI



Luogo: Domo de sa Poesia, via Roma 22 – Seneghe

Data: Mercoledì 14 gennaio 2026

Orari: Ore 18.30 (incontro pubblico) – Ore 20.00 (cena a sottoscrizione e DJ set)