Pulixi, il Sinis e un killer che si crede artista: Éntula riparte dal "nero" d'autore

C’è un modo preciso per capire quando la stagione culturale entra nel vivo: quando Lìberos rimette in moto la macchina di Éntula. E per inaugurare il 2026, la quattordicesima edizione del festival letterario diffuso sceglie di giocare l’asso, portando a casa uno dei nomi più solidi del noir italiano.

Martedì prossimo, 13 gennaio, sarà infatti lo scrittore cagliaritano Piergiorgio Pulixi a tagliare il nastro di partenza. L'occasione è di quelle che contano: la presentazione in prima nazionale del suo nuovo romanzo, "Il nido del corvo", in uscita proprio in questi giorni per Feltrinelli.

L'appuntamento è fissato per le ore 17:00 a Cagliari, nell’Auditorium del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II (via Cesare Pintus). A dialogare con l’autore, per provare a dipanare la trama senza svelarne i misteri, ci sarà Lucia Cossu.

Tra gli stagni del Sinis Con "Il nido del corvo", Pulixi torna a fare ciò che gli riesce meglio: usare la Sardegna non come semplice sfondo, ma come personaggio vivo, inquietante e bellissimo. Questa volta lascia l’asfalto cittadino per portarci nelle zone umide del Sinis, tra stagni di sale e campagne desolate. È qui che si muove una nuova, promettente coppia di investigatori: Daniel Corvo e Viola Zardi.

Lui ha una mentalità da monaco guerriero, aggrappato alla fede per non affondare nei traumi passati; lei è uno spirito in tempesta, affascinata dall'azzardo e capace di trovare ordine solo nel caos delle indagini. Dovranno vedersela con un caso che gela il sangue: la ricomparsa del segnale telefonico di una donna sparita da sei mesi, Angela Floris, che porterà al ritrovamento di una mano femminile perfettamente conservata. Non è un semplice omicidio, è la sfida di un "artista della morte" che sembra aver scelto i due poliziotti come parte integrante della sua opera macabra.

Il tour continua a Sassari L’evento di Cagliari, realizzato con il sostegno del Comune e in collaborazione con la libreria Miele Amaro, non sarà l'unica occasione per incontrare l'autore. Éntula conferma la sua vocazione "diffusa" e porterà Pulixi anche nel nord dell'Isola: giovedì 22 gennaio, alle 17:30, lo scrittore sarà ospite al Polo Tecnico Devilla di Sassari.

Un inizio d'anno all'insegna della tensione narrativa e della qualità letteraria, per un festival che continua a confermarsi un punto fermo nel panorama culturale sardo.