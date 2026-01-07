Fenici e Cartaginesi, l’alba di una nuova era: alla MEM di Cagliari il viaggio nella storia continua con Andreina Siddu

La storia della Sardegna è, per sua natura, una storia di approdi, di incontri e di orizzonti che si allargano. C'è un momento cruciale in cui la civiltà nuragica inizia a dialogare fittamente con i mercanti venuti da Oriente, un periodo di trasformazioni profonde che segna l'ingresso definitivo dell'Isola nelle grandi dinamiche del Mediterraneo antico. Sarà proprio questa affascinante transizione il cuore del nuovo appuntamento culturale previsto alla MEM – Mediateca del Mediterraneo.

L’evento, in programma venerdì 9 gennaio alle ore 10:00, rappresenta il quinto tassello del ciclo “Sentieri del tempo. Archeologia per tutti”, la rassegna curata dal GAK (Gruppo Archeologico Karalitano) che, con rigore scientifico e vocazione divulgativa, sta ricostruendo la stratigrafia della nostra identità.

Dopo aver attraversato i millenni della preistoria e l'apogeo dell'Età del Bronzo, il testimone passa ora all'archeologa Andreina Siddu. A lei il compito di guidare il pubblico attraverso i secoli che vanno dalla prima colonizzazione fenicia (VIII-VI sec. a.C.) fino alla piena affermazione del potere di Cartagine.

Non si tratterà di una mera esposizione accademica. La Siddu, già ispettore archeologo per la Soprintendenza di Cagliari e Oristano, porterà nella Sala Conferenze di via Mameli l’esperienza viva dello scavo. La sua narrazione attingerà dalle indagini condotte sul campo, in particolare nelle necropoli puniche di Monte Luna (Senorbì) e Villamar, e nel complesso del nuraghe Su Mulinu di Villanovafranca. Siti emblematici, dove la terra ha restituito le tracce di quel complesso intreccio tra culture che ha ridefinito l'assetto politico, economico e culturale dell'Isola fino alla conquista romana.

La rassegna, sostenuta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, si conferma un'occasione preziosa per riappropriarsi del passato. Il viaggio del GAK proseguirà poi nelle prossime settimane: il 23 gennaio con Simonetta Angiolillo sulla Sardegna romana e il 20 febbraio con Marco Muresu, che ci porterà fino alle soglie dell'età bizantina.

L'ingresso è libero e gratuito. Un'opportunità per chiunque voglia comprendere meglio non solo cosa siamo stati, ma come siamo arrivati a essere ciò che siamo.

Info e Contatti

Per chi volesse partecipare o necessitasse di maggiori dettagli logistici: