Alghero in Pizza porta tre giorni di gusto, cultura e solidarietà al Mercato Civico

Ad Alghero arriva il profumo della pizza, ma soprattutto uno spazio dedicato alla socializzazione, alla formazione e alla valorizzazione delle tradizioni del territorio. “Alghero in Pizza”, presentato negli spazi di Villa Maria Pia, non è soltanto un appuntamento gastronomico: è un progetto che intreccia turismo, cultura, artigianato e solidarietà, dimostrando come anche un piatto popolare possa diventare strumento di racconto e promozione della città.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Cuochi della provincia di Sassari insieme al Comune di Alghero, alla Fondazione Alghero, alla Regione Sardegna, a Confcommercio, Federalberghi e alla Città Metropolitana di Sassari, rientra nel programma “Sardegna Terra d’aMare”, che punta a rafforzare l’immagine dell’isola come destinazione di turismo esperienziale di alto livello.

Fausto Tavera, presidente dell’Associazione Cuochi della provincia di Sassari, ha rimarcato la forza del lavoro congiunto tra enti e professionisti: «Questo è il secondo evento realizzato insieme al Comune di Alghero, che ha creduto fin dall’inizio nel progetto. Continuiamo questa collaborazione in modo costante. È anche il secondo anno del concorso dedicato allo chef Salvatore Chessa, perché l’Associazione Cuochi ha piacere nel tenere viva la memoria del fondatore, il pioniere della nostra attività». Ha poi ricordato l’impegno sociale del gruppo: «La nostra associazione ha un cuore grande: colleghiamo tutto alla beneficenza. Anche quest’anno l’evento avrà uno scopo benefico con iniziative dedicate ai bambini in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro». Il concorso, organizzato in coppia tra cuochi e pizzaioli, nasce proprio per unire le categorie: «Il nostro slogan è “Unire le categorie. L’unione fa la forza”», ha concluso Tavera.

Dal 22 al 23 novembre Alghero diventa un vero laboratorio del gusto, dove professionisti, studenti e appassionati potranno confrontarsi tra tecniche innovative e tradizioni. Non solo una vetrina di prodotti, ma un luogo di dialogo tra chi la pizza la crea, la studia e la racconta. Nei corsi, nelle dimostrazioni e negli show cooking si intrecciano storie di lavoro, ricerca e passione: dai maestri pizzaioli Pasquale Moro, Paolo Mastino e Roberto Meloni agli chef e pasticceri Marco Pilia e Paolo Cherchi, fino agli studenti dell’Istituto Alberghiero, protagonisti di un percorso che salda formazione e eccellenze locali.

Sabato 23 novembre è previsto anche il convegno “Dalla pizza gastronomica alla pizza del territorio”, con una degustazione guidata da Tommaso Sussarello che accompagnerà il pubblico lungo un percorso tra tecnica, tradizione e materie prime. La manifestazione proporrà inoltre degustazioni e intrattenimento musicale.

L’assessora al Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive, Ornella Piras, ha commentato: «Ho accolto con grande entusiasmo questo progetto: è un’iniziativa che racchiude tutti gli elementi che desideriamo valorizzare per la nostra città. È una proposta enogastronomica di altissimo livello, con una parte dedicata alla formazione e al coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Alberghiero, affinché chi si siede a tavola sia più consapevole della qualità e dell’origine degli ingredienti. Un aspetto per noi fondamentale è rendere Alghero attrattiva anche oltre il periodo estivo, e progetti come questo vanno esattamente in questa direzione».

Il weekend si chiuderà lunedì 24 novembre alle 20.30, a Villa Maria Pia, con il Buffet della Solidarietà. Il ricavato andrà alla Lega del Filo d’Oro, in occasione dell’apertura della nuova sede di Nuoro, per sostenere bambini e persone nate cieche e sorde. Un momento in cui gusto e generosità si incontrano in un gesto concreto di solidarietà.

Sabato 22 novembre si parte alle 8.30 con il corso di pizzeria di Paolo Mastino riservato alla Scuola Alberghiera, seguito alle 10.30 dal concorso a coppie Pizza Gourmet. Alle 11.30 è previsto il corso di pasticceria sul torrone alle mandorle e al pistacchio con Paolo Cherchi, mentre il pomeriggio si apre alle 14.00 con il corso di Pizza Contemporanea curato da Pasquale Moro. Alle 15.30 Cherchi torna con il suo corso di dessert al piatto e alle 16.00 è prevista l’inaugurazione del Mercato Civico con le autorità. Dalle 17.00 fino a mezzanotte si susseguiranno spettacoli, show cooking, lavorazioni artigianali, degustazioni e musica: freestyle, convegni, esibizioni di maestri pizzaioli, dimostrazioni dedicate alla birra, allo show cooking di Marco Pilia, alla lavorazione delle mozzarelle, agli oli del territorio con Luciana Puzzolu, fino alla performance di Roberto Meloni, alla musica live con gli HelpBand e al dj set di Vincenzo Tedde.

Domenica 23 novembre il programma riprende alle 10.30 con il corso per professionisti di Pasquale Moro, seguito dall'apertura degli stand e dalla lavorazione del torrone curata da Tore Cuccu. Sono previsti show cooking con Sandro Cubeddu e Vito Senes, il corso Baby Pizzaioli con Matteo Sanna, le esibizioni del Coro di Usini, la pizza in pala di Massimo Bosco, la pizza acrobatica, il corso sul Pane degli Sposi con Bianca Pazzola, il balletto sardo, la degustazione d’olio con Giuseppe Izza, il ritorno del Coro di Usini, il corso sulla Pizza Contemporanea con Moro, la lavorazione della birra, ancora balletto sardo e, alle 19.00, lo spettacolo di Pino & Gli Anticorpi.

Lunedì 24 novembre alle 9.30 aprono le registrazioni del concorso “Maestri dell’Arte Bianca & Chef”, Premio “Salvatore Chessa”, giunto alla seconda edizione. Alle 20.00, sempre a Villa Maria Pia, è in programma la Cena della Solidarietà curata dalla squadra ACPS Sassari, con buffet di gala e prenotazione obbligatoria.