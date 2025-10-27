Cultura Ritorna il presepe vivente a Villasor: il rione Guventu si prepara per un evento itinerante

Giorni di intenso fermento e preparazione a Villasor per un atteso ritorno: il Presepe Vivente itinerante animerà le festività natalizie nel cuore del Rione Guventu. L'iniziativa, un momento di forte aggregazione e rievocazione storica, è frutto della sinergia tra la Nuova Consulta delle Donne del Comune di Villasor e il Comitato di Quartiere "La Via dell'Arte" che ne cura la direzione artistica, in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale e il Sindaco Massimo Pinna.



La ricerca di figuranti e il tema centrale. Il presepe itinerante punterà a ricostruire un autentico spaccato di vita d'altri tempi. Le scene saranno incentrate sulla rievocazione degli antichi mestieri, sulle scene di vita quotidiana dell'epoca e sull'animazione di unvillaggio dei mercati. Per la riuscita dell'evento, l'organizzazione lancia un appello alla cittadinanza: sono ricercati figuranti di ogni età disposti a prestare il proprio volto e il proprio entusiasmo per animare le varie ambientazioni. Questo evento, mira a creare un'esperienza immersiva che coniughi la rievocazione storica con la riflessione spirituale, coinvolgendo attivamente la comunità di Villasor e i visitatori.