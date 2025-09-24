Tortolì, Francesca Spanu presenta Il corpo sbagliato al Festival “Il Venerdì Letterario”

Venerdì 26 settembre 2025 il Festival Il Venerdì Letterario, promosso dal Comune di Tortolì e organizzato dal Club Jane Austen Sardegna, ospita due appuntamenti dedicati al romanzo Il corpo sbagliato di Francesca Spanu (Il Maestrale).

Un libro che affronta senza sconti il tema del body shaming, fenomeno che colpisce soprattutto i più giovani: secondo i dati dell’Osservatorio InDifesa 2024 di Terre des Hommes e ScuolaZoo, quasi 9 adolescenti su 10 dichiarano di averne fatto esperienza almeno una volta, mentre per 3 su 10 è un episodio quasi quotidiano.

La giornata prevede due momenti distinti: alle 11.00 al Teatro San Francesco in Piazza Fra Locci, l’incontro con l’autrice sarà rivolto alle scuole, con il dialogo condotto da Tonio Pillonca; alle 19.00 presso la Biblioteca Comunale di Tortolì, l’appuntamento aperto al pubblico sarà moderato da Michela Girardi.

Il corpo sbagliato racconta la vicenda di Cecilia, una storia che diventa specchio delle esperienze di tante donne segnate dal giudizio e dal peso degli stereotipi. «Un romanzo che ha il coraggio di guardare negli occhi le ferite più profonde del nostro tempo» spiegano le promotrici del festival, sottolineando come la letteratura possa diventare strumento di consapevolezza e liberazione.

La settima edizione del Festival Il Venerdì Letterario si conferma così un luogo di confronto tra letteratura e società, con eventi a ingresso libero e gratuito.

Gli appuntamenti del 26 settembre:

Ore 11.00 – Teatro San Francesco, Piazza Fra Locci – incontro per le scuole, dialogo con Tonio Pillonca.

Ore 19.00 – Biblioteca Comunale di Tortolì – incontro aperto al pubblico, dialogo con Michela Girardi.

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.