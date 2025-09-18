Alghero ospita il IX Congresso Mondiale di Programmazione Esistenziale: scienza e coscienza al centro del Mediterraneo

Dal 15 al 19 ottobre 2025, Alghero diventa il cuore del dibattito internazionale sulla Programmazione Esistenziale (Proesis). Per la prima volta fuori dal Brasile, l’APEX – Associazione Internazionale di Programmazione Esistenziale – porta in Sardegna il IX Congresso Mondiale di Proesis, cinque giornate di studi, conferenze ed esperienze che uniscono il rigore della ricerca alla dimensione culturale e spirituale.

La sede sarà l’Hotel Catalunya, con un programma denso: oltre 20 relatori provenienti da più di 12 Paesi, lezioni frontali, ricerche innovative, otto tavole rotonde, momenti musicali e un campo parapsichico, spazio di sperimentazione dedicato alle percezioni multidimensionali.

La lezione inaugurale gratuita è prevista per mercoledì 15 ottobre alle 19.00, seguita da un cocktail riservato agli iscritti. Nei giorni successivi i lavori si svolgeranno dalle 9.00 alle 13.20 e dalle 15.00 alle 18.00, fino alla conclusione di domenica 19 ottobre, con la visita al Nuraghe Santu Antine, monumento di 3.500 anni fa che aggiungerà un legame profondo tra il tema del congresso e le radici millenarie della Sardegna.

Tra i relatori figurano personalità di spicco della ricerca coscienziologica: Wildenilson Sinhorini, con oltre 30 anni di esperienza e coautore di tre libri, Laênio Loche, psicologo e cofondatore di APEX, e Osvaldo Vernet, docente e ricercatore con vent’anni di attività nel settore.

Il congresso ruoterà attorno a temi come il significato e lo scopo della vita, il contrasto tra vuoto esistenziale e senso di realizzazione, l’energia e la coscienza, affrontati in chiave multidimensionale e con un approccio che la Conscienziologia definisce “scientifico e privo di connotazioni religiose o mistiche”.

La quota di partecipazione è di 200 euro e comprende cinque giornate di lavori, sei coffee break, materiale didattico, gadget, evento musicale sardo e la visita guidata al nuraghe. Sarà disponibile la traduzione simultanea in italiano e inglese.

«La Proesis – spiegano gli organizzatori – rappresenta la programmazione esistenziale di ogni individuo, progettata prima della rinascita fisica. Questo congresso è l’occasione per riflettere sulla missione personale e sul cammino evolutivo, intrecciando scienza, esperienze e cultura.»

Alghero, con la sua storia e il suo paesaggio mediterraneo, diventa così ponte tra mondi e culture, offrendo un contesto ideale per un congresso che unisce ricerca accademica, introspezione e patrimonio identitario.

Per informazioni e iscrizioni: www.proexologia.com/congresso-proexis – contatti WhatsApp Daniel (+39 3496485409) e Guido (+39 3332054283).