Racconto di Bruno Lombardi “Il segreto di Elara – una storia nuragica”. Capitolo 5.

Capitolo 5: La PROVA del CORAGGIO – parte 1.

Il tempo trascorso nel tempio aveva trasformato Samuele: ogni scoperta non solo arricchiva la sua conoscenza, ma alimentava anche il suo desiderio di scoprire la verità nascosta; un giorno, mentre studiava le iscrizioni sulla fontana, trovò un passaggio che parlava di una prova necessaria per accedere ai mondi paralleli.

La prova richiedeva coraggio e una profonda comprensione di se stessi: doveva immergersi nelle acque della fontana e affrontare le proprie paure. Samuele sapeva che questa era la sua unica occasione per scoprire i segreti del tempio e decise di affrontare la prova; con il cuore che batteva forte, entrò nella fontana. L’acqua era gelida, ma avvolta da una luce calda e accogliente. Appena le sue gambe furono immerse, Samuele fu trasportato in un mondo etereo: si trovò in un paesaggio sconosciuto, dove il cielo era di un viola intenso e la terra emanava una luce dorata.

Parte 2.

Camminando lungo un sentiero, incontrò figure sfocate che rappresentavano le sue paure e i suoi dubbi più profondi.; ognuna di queste figure cercava di trattenerlo, di fargli dubitare della sua missione. Ma Samuele, armato della conoscenza e della determinazione acquisita durante la sua ricerca, affrontò ogni figura con coraggio.

Ogni passo che faceva lo portava più vicino alla verità. Superata l’ultima figura, si trovò di fronte a una porta scintillante che emanava un’aura di saggezza e serenità; quando la aprì, fu accolto da una luce intensa che lo avvolse completamente.

Tornato nel mondo reale, Samuele si rese conto che aveva superato la prova; ora era pronto a scoprire i segreti più profondi del tempio e a comprendere il vero potere della divinità dimenticata. Con rinnovata fiducia, continuò la sua ricerca, consapevole che ogni passo lo avrebbe avvicinato sempre di più alla verità.

(Alla prossima settimana, con un nuovo capitolo)