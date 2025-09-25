Racconto di Bruno Lombardi “Il segreto di Elara – una storia nuragica”. Capitolo 4.

Capitolo 4: LA SCOPERTA dell’OLTRE – parte 1.

Samuele non poteva ignorare il misterioso pozzo sacro menzionato nella pergamena; decise di concentrarsi su di esso, convinto che custodisse la chiave per comprendere l'intero tempio. Dopo giorni di scavi meticolosi, finalmente trovò l’entrata del pozzo, nascosta sotto strati di terra e detriti accumulati nel corso dei secoli.

Con cautela, scese lentamente lungo la scala di pietra che conduceva nel cuore del pozzo: l’atmosfera era densa di umidità e l’aria vibrava di un’energia sconosciuta. Arrivato in fondo, Samuele si trovò davanti a un’antica porta di bronzo, decorata con simboli misteriosi e figure arcane. La porta sembrava aspettare il suo tocco per rivelare i segreti che custodiva.

Con mani tremanti, Samuele spinse la porta che si aprì con un gemito metallico; dietro di essa, scoprì una vasta camera sotterranea illuminata da una luce eterea che non riusciva a spiegare. Al centro della camera, una fontana di pietra antica sorgeva solenne, la cui acqua scintillava di un azzurro surreale.

Parte 2.

Avvicinandosi alla fontana, Samuele notò che sulle sue pareti erano incise iscrizioni in una lingua sconosciuta; si rese conto che queste parole erano la chiave per comprendere il vero potere del tempio e della divinità a cui era dedicato: decise di dedicarsi allo studio delle iscrizioni, sperando di decifrare il misterioso messaggio.

Con il passare del tempo, Samuele iniziò a capire che il tempio non era solo una connessione tra il mortale e il divino, ma una vera e propria porta verso altri mondi. La fontana, con la sua acqua luminescente, era il mezzo attraverso cui si poteva accedere a queste dimensioni parallele. Il segreto del tempio e della sua divinità era più grande di quanto avesse mai immaginato.

Le rivelazioni di Samuele lo spingevano a continuare la sua ricerca, determinato a svelare ogni mistero nascosto nel tempio e a comprendere il destino dei suoi costruttori e seguaci. Sapeva che la sua scoperta avrebbe potuto cambiare per sempre la comprensione del mondo e del soprannaturale; e mentre le domande si moltiplicavano, Samuele era più deciso che mai a trovare tutte le risposte.





(Alla prossima settimana, con un nuovo capitolo)