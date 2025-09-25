Racconto di Bruno Lombardi “Il segreto di Elara – una storia nuragica”. Capitolo 4.

Capitolo 4: LA
SCOPERTA dell’OLTRE – parte 1.
Samuele non poteva
ignorare il misterioso pozzo sacro menzionato nella pergamena; decise di
concentrarsi su di esso, convinto che custodisse la chiave per comprendere
l'intero tempio. Dopo giorni di scavi meticolosi, finalmente trovò l’entrata
del pozzo, nascosta sotto strati di terra e detriti accumulati nel corso dei
secoli.
Con cautela, scese
lentamente lungo la scala di pietra che conduceva nel cuore del pozzo:
l’atmosfera era densa di umidità e l’aria vibrava di un’energia sconosciuta.
Arrivato in fondo, Samuele si trovò davanti a un’antica porta di bronzo,
decorata con simboli misteriosi e figure arcane. La porta sembrava aspettare il
suo tocco per rivelare i segreti che custodiva.
Con mani tremanti,
Samuele spinse la porta che si aprì con un gemito metallico; dietro di essa,
scoprì una vasta camera sotterranea illuminata da una luce eterea che non
riusciva a spiegare. Al centro della camera, una fontana di pietra antica
sorgeva solenne, la cui acqua scintillava di un azzurro surreale.
Parte 2.
Avvicinandosi alla
fontana, Samuele notò che sulle sue pareti erano incise iscrizioni in una
lingua sconosciuta; si rese conto che queste parole erano la chiave per
comprendere il vero potere del tempio e della divinità a cui era dedicato:
decise di dedicarsi allo studio delle iscrizioni, sperando di decifrare il
misterioso messaggio.
Con il passare del
tempo, Samuele iniziò a capire che il tempio non era solo una connessione tra
il mortale e il divino, ma una vera e propria porta verso altri mondi. La
fontana, con la sua acqua luminescente, era il mezzo attraverso cui si poteva
accedere a queste dimensioni parallele. Il segreto del tempio e della sua
divinità era più grande di quanto avesse mai immaginato.
Le rivelazioni di
Samuele lo spingevano a continuare la sua ricerca, determinato a svelare ogni
mistero nascosto nel tempio e a comprendere il destino dei suoi costruttori e
seguaci. Sapeva che la sua scoperta avrebbe potuto cambiare per sempre la
comprensione del mondo e del soprannaturale; e mentre le domande si
moltiplicavano, Samuele era più deciso che mai a trovare tutte le risposte.
(Alla prossima settimana, con un nuovo
capitolo)