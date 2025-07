Il cielo negli occhi degli antichi: conferenza e osservazione guidata al Museo Asproni di Nuoro

Com’era il cielo per gli antichi? Cosa vedevano davvero quando alzavano lo sguardo? Sabato 5 luglio 2025, alle ore 19.00, il Museo Archeologico Nazionale G. Asproni di Nuoro, insieme alla Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna, invita il pubblico a un viaggio unico tra miti, scienza e meraviglia.

L’appuntamento, dal titolo “Il cielo negli occhi degli antichi. Luna e stelle al Museo”, sarà un’occasione per scoprire il legame profondo e simbolico che le popolazioni antiche avevano con gli astri.

A guidare la serata saranno il direttore del Museo, Antonio Cosseddu, l’archeologo Enrico Dirminti della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro, e l’astronoma Claudia Porcu. Insieme racconteranno come il cielo influenzasse la vita quotidiana, le pratiche religiose e l’orientamento dei nostri antenati, intrecciando archeologia e astronomia in un dialogo affascinante.

L’evento punta a coinvolgere il pubblico in un’esperienza attiva e condivisa, trasformando il museo in un luogo vivo anche fuori dagli orari tradizionali. Una serata pensata per tutti, in un contesto informale e immersivo, che permetterà di vivere il museo in modo nuovo.

Al termine della conferenza, i partecipanti potranno osservare la Luna e le stelle attraverso un telescopio, guidati dalle spiegazioni di Claudia Porcu. Un’occasione per ammirare il cielo con occhi diversi, proprio come facevano gli antichi.

La partecipazione è gratuita e la prenotazione è facoltativa, chiamando lo 0784/31688.