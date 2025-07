Villagrande Strisaili: Francesca Spanu presenta "Il corpo sbagliato" al festival Éntula

Domani, venerdì 4 luglio, Francesca Spanu sarà a Villagrande Strisaili per presentare il suo romanzo Il corpo sbagliato (Il Maestrale). L’incontro è fissato alle 19, nella piazzetta di via Azuni, con Simona Serrau.

Cecilia è la protagonista. Trent’anni, obesa, decide di operarsi per liberarsi di oltre cinquanta chili. Un corpo nuovo che promette una vita nuova. Ma la realtà è più dura. Dopo l’intervento, Cecilia si ritrova a fare i conti con un passato che non perdona. Cagliari è piccola e la memoria lunga. L’infanzia piena di ferite, il disprezzo degli altri, la vergogna. Tutto torna a galla. La relazione tossica con Sergio la spinge verso il baratro. Cecilia rischia di perdersi del tutto. Il corpo sbagliato non è solo la storia di una donna che cambia taglia. È un viaggio dentro il body shaming, piaga silenziosa che colpisce soprattutto le donne. Una società ossessionata dal corpo, pronta a trasformare le persone in semplici riflessi.

Il romanzo, già alla terza edizione, ha convinto pubblico e critica.

Francesca Spanu è nata a San Gavino Monreale nel 1976. Vive tra lì e Cagliari. Avvocata, lavora anche come consulente nel centro antiviolenza Feminas. Dal 2019 dirige il Festival Letterario del Monreale. Il suo primo romanzo, Dentro la borsa, è uscito nel 2019.

L’evento rientra nel festival Éntula, organizzato da Lìberos con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con la libreria Del Corso di Tortolì e altri partner.

Una serata per parlare di corpi, di ferite, di rinascite. Ma senza illusioni facili.