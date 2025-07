Alghero: Bebo Guidetti presenta "Con rabbia e con amore" alla libreria Cyrano

Sabato 5 luglio alle 19:30 Bebo Guidetti sarà ad Alghero, ospite nello spazio all’aperto della libreria Cyrano. A dialogare con lui ci sarà Ignazio Caruso. Guidetti, per chi non lo sapesse, è uno dei volti de Lo Stato Sociale. Quando non era in tour con la band, ha scritto libri, condotto programmi radio, insegnato a Firenze e calcato i teatri. "Con rabbia e con amore" è il suo primo libro da solista.

Il romanzo racconta la storia di Andrea Costa, 24 anni, che lavora in un enorme magazzino di bricolage alla periferia di Bologna. Ogni giorno sposta merce, sistema scaffali, controlla. E intanto si mangia sogni e speranze. Andrea sogna di diventare scrittore, ma intanto affoga il malumore tra birre e chiacchiere con "Gallo", amico filosofo da bar. Odia i "figli di papà", quelli che lavorano per hobby e che affollano il centro della città. Poi arriva Claudia, una di "quelli lì". Andrea si lascia trascinare, si illude, ma alla fine le differenze si fanno sentire. E la realtà torna a bussare. "Con rabbia e con amore" è un romanzo che parla di lotta, di sogni infranti, di rabbia vera. Una storia di periferia che sa di birra calda e asfalto bollente.

L’evento fa parte del festival Dall’altra parte del mare, organizzato da Itinerandia e Cyrano, con il sostegno di Regione Sardegna, Fondazione Alghero, Camera di commercio di Sassari e i comuni di Alghero e Putifigari.

Quando si dice: vita di scaffali e sogni rotti. Ma sempre con un po’ di amore, anche se incazzato.