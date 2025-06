Al MAN di Nuoro l’estate si apre con “Isole e Idoli”: arte, fotografia e territorio in dialogo

Il Museo MAN apre la stagione estiva 2025 con tre percorsi espositivi distinti ma intrecciati da un filo comune: l’isola come luogo simbolico, antropologico e creativo. Dal 27 giugno al 16 novembre, Nuoro ospiterà Isole e Idoli, Isole Minori e Iscra – Flotta Culturale del Mediterraneo, tre progetti che indagano il rapporto tra arte, memoria e paesaggio.

La mostra principale, Isole e Idoli, propone un dialogo affascinante tra il passato remoto delle civiltà mediterranee e l’arte moderna del Novecento. I reperti archeologici provenienti da importanti musei sardi e dal Louvre si confrontano con le opere di artisti come Paul Gauguin, Joan Miró e Alberto Giacometti, in un percorso che esplora la persistenza del simbolico e dell’arcaico nelle forme contemporanee. Le figure antiche, scolpite o dipinte, non sono solo vestigia del passato, ma presenze ancora vive nella ricerca di senso e rappresentazione dell’arte moderna.

Parallelamente, Isole Minori traccia una storia visiva della Sardegna attraverso l’obiettivo dei grandi fotografi che, dal 1990 ad oggi, ne hanno documentato trasformazioni e contraddizioni. Le immagini mostrano un’isola che si muove tra tradizione e modernità: dall’interno isolato e identitario, alla costa segnata dall’industria turistica. Uno spaccato profondo e a tratti inedito, che offre al visitatore non solo scorci suggestivi, ma anche stimoli per riflettere sul paesaggio, sull’identità e sul tempo.

Chiude il trittico Iscra – Flotta Culturale del Mediterraneo, progetto artistico itinerante guidato da Leonardo Boscani. Gli artisti coinvolti hanno attraversato la Planargia, tra terra e mare, elaborando un racconto collettivo attraverso opere ibride che mescolano linguaggi visivi, installazioni, suggestioni etnografiche e sensibilità contemporanea.

L’appuntamento inaugurale è previsto per venerdì 27 giugno dalle 11 alle 14, nella sede del MAN in via Sebastiano Satta a Nuoro. Le esposizioni si snoderanno fino al mese di novembre, offrendo un ampio arco temporale per approfondire tematiche che toccano la Sardegna ma si estendono al Mediterraneo intero, inteso come crocevia di culture, simboli e visioni.