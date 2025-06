San Giovanni Battista: Il precursore che annuncia l'Agnello di Dio

L'Unicità del Santo Precursore

Giovanni Battista occupa una posizione del tutto particolare nel calendario liturgico cristiano. È l'unico santo, insieme alla Madre del Signore, del quale la Chiesa celebra non solo la morte (martirio), ma anche la nascita terrena. Nel Martirologio Romano è l'unico santo di cui si celebra non solo la morte, ma anche la nascita, oltre alla Madonna, e pure il concepimento, come per Gesù. Questa doppia celebrazione sottolinea la sua straordinaria missione di Precursore di Cristo.

Il Più Grande dei Profeti

La grandezza profetica di Giovanni Battista si manifesta nella sua capacità unica di additare direttamente l'Agnello di Dio. Come testimonia il Vangelo di Giovanni, il Battista proclama: "Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!". Questa proclamazione lo distingue da tutti gli altri profeti dell'Antico Testamento, poiché egli non si limita ad annunciare la venuta del Messia, ma lo indica fisicamente presente.

Il titolo di "Agnello di Dio" richiama il sacrificio pasquale e le profezie di Isaia sul Servo sofferente, prefigurando la missione redentrice di Cristo. Giovanni diventa così il ponte tra l'Antica e la Nuova Alleanza.

La Vocazione Profetica dal Grembo Materno

La missione di Giovanni è circondata fin dal concepimento da eventi straordinari. L'annuncio della sua nascita a Zaccaria nel Tempio, accompagnato dal mutismo del padre incredulo, già preannuncia la singolarità di questo bambino.

Il momento più significativo avviene durante la Visitazione, quando Maria, già incinta di Gesù, va a trovare la cugina Elisabetta. Il Vangelo di Luca racconta che Giovanni "esultò di gioia nel grembo materno alla voce di Maria", riconoscendo così, ancora prima di nascere, la presenza del Salvatore. Questo episodio manifesta la gioia messianica che accompagna l'avvento di Cristo.