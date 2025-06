Premio Marchionni, la decima edizione si celebra a Oristano: la grafica contemporanea omaggia l’eredità di Dino Marchionni

Giovedì 26 giugno, alle 18.30, nelle sale del Museo Diocesano Arborense di Oristano, si svolgerà la serata finale della decima edizione del Premio Marchionni, concorso internazionale dedicato all’arte grafica e alla pittura contemporanea. L’iniziativa, nata per onorare la figura e l’opera dell’incisore urbinate Dino Marchionni, è promossa dal MAGMMA (Museo d’Arte Grafica del Mediterraneo Marchionni), organizzata dalla Fondazione Estetica & Progresso e sostenuta dalla Fondazione di Sardegna.

La novità di quest’anno riguarda proprio la sede: per la prima volta, a causa dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Villacidro che ospita il MAGMMA, la fase finale del premio si terrà al di fuori della sua “casa naturale”. Una scelta obbligata, che però ha un valore simbolico profondo. Spiega Walter Marchionni, direttore del MAGMMA:

«Grazie alla stima reciproca che nel tempo si è creata con padre Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano, il Premio approda al Museo Diocesano Arborense: è qui che saremo ospiti finché dureranno i lavori a Villacidro, perché la sede naturale è quella, ed è lì che ho voluto che il Museo nascesse ed il Premio conseguentemente. Ma Oristano ha una storia importante per noi: perché Dino Marchionni proprio a Oristano ha mosso i primi passi con una mostra personale presentata al “Cenacolo” di via Dritta del suo concittadino urbinate Tino Biselli, nel 1973. Sempre a Oristano, nel 1986, è stata allestita la sua prima antologica alla Pinacoteca Comunale in Piazza Eleonora».

In omaggio a questo legame, durante la serata sarà esposta “Ritratto”, un’opera grafica di Dino Marchionni realizzata nel 1973 ed esposta per la prima volta proprio a Oristano.

Il Premio Marchionni 2025 ha visto l’arrivo di 485 opere da tutto il mondo. Le finaliste – 40 in tutto, suddivise equamente tra sezione Grafica e sezione Pittura, a cui si aggiungono 6 lavori del Premio ROSSOPASSIONE – saranno esposte sino al 26 luglio nelle sale del Museo.

Una giuria di alto profilo assegnerà i premi: ne fanno parte Umberto Palestini, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, Vitaliano Angelini (Incisori Urbinati), Laura Martinelli (Museo Cà La Ghironda, Bologna), Adriano Corsi (Archivio Lazzaro, Milano), Pietro Tomassini (Palazzo delle Arti di Lecce) e Arialdo Ceribelli (Galleria Ceribelli, Bergamo). In palio, per i vincitori assoluti delle due sezioni, un premio in denaro da 1.000 euro e una mostra personale nell’Archivio Lazzaro di Milano, con possibilità di futura collaborazione, oltre al Premio Speciale “Cà la Ghironda”, che prevede una personale nelle prestigiose sale del museo privato bolognese.

Gli artisti finalisti per la sezione Grafica sono: Andrea Pani, Andrea Ciresola, Fabio Pacifico, Simone Fochesato, Erika Campanella, Manuela Dore, Giulia Cantarutti, Daniela Savini, Grazia Salierno, Giovanni Tonello, Alessandro Botti, Diletta Ferretti, Salvati, Cristina Iotti, Tina Sgrò, Francesca Musig, Vanja Kashawelska, Marilena La Mantia, Roberta Congiu.

Per la sezione Pittura: Stefano Invernizzi, Lorenzo Scatena, Vanni Rocca, Paride Di Stefano, Ivan Toninato, Giuliano Giagheddu, Alessandro Botti, Giovanni Tonello, Carla Guarino, Carlo Martini, Sofia Fresia, Lucio Tosi, Herving Maria Stark, Giampiero Abate, Rosy Mantovani, Carmina Moschella, Vanja Kashawelska, Stefano Santi, Marco Longo, Fabio Masotti.

L’esposizione sarà visitabile fino al 26 luglio previo appuntamento scrivendo a info@premiomarchionni.it o telefonando al numero +39 340 347 3320.

Il Premio, giunto al traguardo della sua decima edizione, non è solo un omaggio all’artista, ma anche una testimonianza viva di quanto l’eredità di Dino Marchionni, insegnante e maestro d’arte a Villacidro per oltre trent’anni, continui a influenzare e stimolare nuove generazioni di artisti. E proprio da Oristano, dove tutto cominciò, questa eredità si rinnova.