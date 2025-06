Silent reading nel giardino dell’Archivio storico: a Sassari si legge insieme, in silenzio

Torna a Sassari l’appuntamento con il “Silent reading”, l’iniziativa dedicata a chi ama leggere ma, soprattutto, a chi vuole ritagliarsi un momento di calma condivisa lontano da telefoni, notifiche e rumori. Dopo il successo delle edizioni precedenti, giovedì 26 giugno, a partire dalle 18, l’esperienza si ripeterà in una cornice ancora più suggestiva: il giardino dell’Archivio storico comunale.

Ogni partecipante potrà portare un libro da casa o sceglierne uno tra quelli messi a disposizione dalla biblioteca dell’Archivio. Nessuna lettura ad alta voce, nessuna conferenza o spettacolo: per circa cinquanta minuti si legge individualmente, in assoluto silenzio, seduti su una panchina o magari per terra, con un telo, immersi nel verde e nel profumo della carta.

Dopo la lettura, chi lo desidera potrà condividere pensieri e riflessioni sul proprio libro con gli altri lettori, in un clima informale e conviviale, ma sempre rispettoso della lentezza e dell’ascolto.

Il “Silent reading” è arrivato a Sassari nel 2024 e si è subito distinto per la sua semplicità e autenticità. Una delle regole non scritte dell’evento è mettere da parte il cellulare: niente foto, messaggi o distrazioni. Solo tempo per sé, in un luogo intriso di storia, tra le mura silenziose dell’Archivio comunale.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, amanti della lettura di ogni età. Un piccolo gesto contro la frenesia quotidiana, per riscoprire il valore della concentrazione e il piacere di un libro letto lentamente, insieme agli altri ma in silenzio.