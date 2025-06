Sassari, al Museo Sanna l’estate comincia tra storia e gioco

Domenica 22 giugno, dalle 9.30 alle 12.00, il Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari apre le porte ai più piccoli per una mattinata all’insegna della scoperta e del divertimento. L’iniziativa, dal titolo “L’estate inizia qui!”, è promossa dalla Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla cultura e alla storia del territorio.

Il personale del museo accompagnerà i giovani visitatori – dai 6 agli 11 anni – in un itinerario guidato tra i reperti legati al mare e alla navigazione. Un viaggio affascinante tra oggetti e storie sepolte, con particolare attenzione ai ritrovamenti subacquei.

Alla visita seguiranno attività ludico-educative, pensate per coinvolgere attivamente i partecipanti. Dopo un primo momento nelle sale del museo, l’esperienza proseguirà nello splendido giardino, trasformato per l’occasione in uno spazio dinamico di apprendimento e gioco.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione scrivendo all’indirizzo:

drm-sar.museoarcheoss.prenotazioni@cultura.gov.it

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto.

Per l’occasione, il museo sarà aperto al pubblico dalle 9.00 alle 13.00.

Ulteriori informazioni su:

musei.sardegna.beniculturali.it

Facebook

Instagram