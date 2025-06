Cultura "La bionda elettronica": prima tappa della performance tratta dal romanzo La combinazione vincente di Paolo Lubinu

Venerdì 20 giugno, alle ore 19:00, alla Libreria Dessì Mondadori di Sassari, si terrà la prima tappa di una performance modulare ispirata al romanzo La combinazione vincente di Paolo Lubinu, pubblicato da Catartica Edizioni (collana In Quiete 2025), uscito lo scorso 14 marzo. Il romanzo, accolto con interesse dal pubblico, ha già portato l’autore in tour con otto date in diverse località dell’isola, partendo proprio da Sassari. Ora prende il via una nuova fase: quella del lavoro modulare, annunciata già durante la prevendita del libro dalla casa editrice sassarese, con l’intento di coinvolgere attivamente le librerie della città. Il primo modulo si intitola La bionda elettronica, un reading musicale dedicato a uno dei personaggi chiave del romanzo: figura ambigua, potente, decisamente più antieroina che eroina. In scena ci saranno Lisandru, artista poliedrico con un set elettronico composto da musiche inedite realizzate appositamente per la performance, e Daria Esse, al suo debutto come performer, nel ruolo della Bionda. Regia e direzione artistica sono curate da Lubinu. La performance segue la stessa logica del libro: modulare, aperta, non lineare. Ogni appuntamento sarà dedicato a un personaggio diverso. Dopo l’incontro di giugno, ne seguiranno altri tre – a settembre, dicembre e marzo – sempre in collaborazione con le librerie cittadine. L’obiettivo è arrivare nel 2026 con una rappresentazione completa che raccolga tutti e quattro i moduli. Ad aprire la serata sarà Francesca Arca, che introdurrà l’autore e il concept del libro: amare non è possibile. Secondo la visione proposta nel romanzo, siamo educati all’alienazione e all’incapacità di entrare davvero in relazione. I personaggi, come molti di noi, sono “funzionali, istruiti ma acritici”, definiti da uno di loro come “beati stronzoni”. E quando l’amore accade, si manifesta in forme mostruose. Nascono così i "beati mostri", in continuità con il precedente Vampiri Urbani (Catartica Edizioni, 2021). Nota finale: il testo che sarà portato in scena era originariamente il primo capitolo delle versioni precedenti del romanzo, prima che l’autore ne stravolgesse la struttura narrativa.