Cagliari, Éntula accoglie Stefano Bartolini: ecologia, felicità e condivisione al centro dell’incontro con Pelligra

Domani, giovedì 19 giugno, il festival Éntula fa tappa a Cagliari con un appuntamento che intreccia economia, sostenibilità e benessere. Protagonista sarà Stefano Bartolini, economista dell’Università di Siena, che presenterà il suo ultimo saggio Ecologia della felicità (Aboca Edizioni) al Centro di quartiere Mu.Be. di Mulinu Becciu, alle ore 20, in dialogo con il collega Vittorio Pelligra.

L'incontro, promosso da Lìberos con il sostegno del Comune di Cagliari, si inserisce nel cartellone del festival Éntula e vede la collaborazione del Mu.Be., della cooperativa Panta Rei Sardegna, del festival Liquida, della libreria Miele Amaro e di Zarcle.

Il libro di Bartolini, già autore del Manifesto per la felicità, è un invito a ribaltare la narrazione dominante secondo cui la riconversione ecologica dell’economia comporterebbe inevitabili rinunce. Al contrario, sostiene Bartolini, si può vivere più felicemente e in modo più sostenibile, a patto di ripensare le priorità del nostro modello di sviluppo: “Condividere rende felici e non inquina; possedere non rende felici e inquina.”

Il testo è un viaggio attraverso proposte concrete per restituire centralità alla relazione umana: città progettate per ridurre la solitudine, scuole capaci di educare alla costruzione di legami sani, imprese attente al benessere dei dipendenti e un sistema normativo in grado di frenare la manipolazione esercitata dal marketing.

Bartolini offre una visione lucida e documentata, priva tanto degli entusiasmi ideologici quanto dei disfattismi apocalittici: una vera ecologia delle relazioni come base per una società più giusta, serena e longeva.

Il festival Éntula è organizzato dall’associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – e della Fondazione di Sardegna.