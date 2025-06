Cultura “Le ali del vento” (Nemapress) i racconti di Viviana Bonello Visconti ad Alghero

Sabato 14 giugno alle ore 18,00 presso la Sala Mimosa dell’Hotel Catalunya la sezione di Alghero della FIDAPA ha organizzato la presentazione del libro di Viviana Bonello Visconti “Le ali del vento ed altri racconti” (Nemapress edizioni). Dopo i saluti istituzionali, la serata sarà aperta come da prassi associativa dalla presidente della FIDAPA di Alghero Margherita Lendini, seguita dalla presidente FIDAPA BPW Italy Distretto Sardegna, Giovanna Lucia Ledda. Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione Internazionale Critici Letterari e direttrice editoriale della Nemapress, dialogherà con l’Autrice. "Le ali del vento ed altri racconti" di Viviana Bonello Visconti raccoglie novelle pubblicate ed inedite, alcune delle quali hanno conseguito premi importanti, come “Una donna di sabbia” (1° Premio nazionale Fidapa Cagliari) e “L'effimero e l'eterno” (2° Premio nazionale per il Wheel di Rotary di Torino). Come scrive Maria Grazia Vescuso in quarta di copertina "i suoi racconti sono tutti veri ed in parte vissuti in prima persona, nascono dalle sue esperienze di vita e per questo ciascun lettore si potrà rispecchiare in essi." Le ali del vento del titolo ricordano simbolicamente le vele di una barca che solca i mari della Sardegna e ci conduce a conoscere terre e persone diverse, dall'America Latina agli Stati Uniti alle regioni della penisola italiana. Una grande empatia conduce la scrittrice a immedesimarsi in molti dei suoi personaggi, attraverso le cui vicende descrive anche indimenticabili scenari naturalistici e urbani.