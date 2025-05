Cagliari, Ilaria Salis presenta il libro “Vipera” alla Feltrinelli

Giovedì 29 maggio, alle ore 18:00, la libreria Feltrinelli di via Roma 11 ospiterà la presentazione di Vipera, il libro scritto da Ilaria Salis insieme a Ivan Bonnin. L’appuntamento rappresenta la tappa sarda del tour promozionale dell’opera.

All’incontro saranno presenti entrambi gli autori. A dialogare con loro ci saranno Roberto Salis, padre di Ilaria, e Antonella Loi. La serata sarà un’occasione per incontrare da vicino Ilaria Salis, protagonista di una vicenda che ha suscitato forte attenzione in Sardegna e in tutta Italia, e per confrontarsi sui temi al centro del libro: antifascismo, democrazia, carcere, stato di diritto, Europa e memoria.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo email: info@ilariasalis.it.