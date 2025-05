Oliena brinda al Nepente: due giorni di vino, cultura e tradizione ai piedi del Corrasi

“Un meraviglioso paese ai piedi del monte più bello che Dio abbia creato, e produce un vino nel quale si sono infiltrate tutte le essenze della nostra terra: il mirto, il corbezzolo, il cisto, il lentischio.” Così viene celebrata Oliena, terra di tradizioni e paesaggi unici, pronta ad accogliere una nuova edizione di Nepentes, in programma sabato 31 maggio 2025.

Dopo il successo degli anni precedenti, torna l’evento dedicato all’eccellenza del Nepente di Oliena, vino cannonau di rara intensità, simbolo della comunità e ambasciatore della Sardegna nel mondo. La manifestazione si svolgerà nel centro storico, attorno al Giardino Calamida, con un ricco programma che intreccia cultura, degustazioni, musica e identità.

L’apertura è prevista per le ore 18.00 con “Racconti di vino”, momento letterario a cura di Stefano Resmini e Giovanni Fancello, seguito dalla cerimonia ufficiale di consegna della bandiera delle Città del Vino da parte di Giovanni Antonio Sechi, vicepresidente nazionale dell’associazione. In questa occasione sarà anche presentato il progetto “Sa Mesa Nostra: sapori di longevità”, con l’intervento di Gianluca Deriu, direttore di Confcommercio Nuoro-Ogliastra.

Dalle 19.00, si apriranno le cantine per le degustazioni. Protagoniste le aziende locali: Cantina Oliena, Iolei Winery, Giuliana Puligheddu, insieme a una selezione di produttori privati ospitati in sei cantine attorno al Giardino Calamida. Sarà possibile degustare anche “Su gucciu”, un vino passito proposto in un punto dedicato.

Parallelamente, l’ex Collegio dei Gesuiti ospiterà la mostra “Ilos de seda e de oro... ricamano abiti, rievocano ricordi”, dedicata al costume tradizionale olianese. L’allestimento comprende anche l’installazione immersiva “Il respiro dei fiori”, le opere simboliche di Nina Monne (“Reliquiari laici”) e i pannelli pittorici de “La Passione secondo Matteo” di Liliana Cano.

La musica accompagnerà l’intera serata con una festa itinerante nelle vie del centro animata dal Gruppo Folk BattosMoros, dai cori Archè, Tenore Tuones, Tenore Santa Rughe, Tenore Peppe Mereu, e dagli artisti locali Dui Musicale, Paolo Curreli e Nicola Goddi. I concerti principali si terranno nel Giardino Calamida alle 21.00 e alle 22.00, con le esibizioni live di Bandito e de “I Tremendi”.

Nepentes 2025 è organizzato dalla società Galaveras in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Oliena, con il duplice obiettivo di festeggiare il territorio e promuovere concretamente la cultura vitivinicola locale.

Per partecipare alle degustazioni è necessario il calice ufficiale dell’evento, acquistabile in prevendita o direttamente in loco. Info e prenotazioni: 0784 286078, oppure sui social Facebook (@presidioturisticogalaveras) e Instagram (@galaveras).