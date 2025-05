Cultura Papa Leone IV (Roma, 790 – Roma, 17 luglio 855)

Papa Leone IV (Roma, 790 – Roma, 17 luglio 855) è stato il 103º papa della Chiesa cattolica, venerato come santo. Il suo pontificato durò dall'aprile 847 fino alla sua morte nel 855. Leone IV salì al soglio pontificio in un momento critico per Roma, poco dopo un'incursione saracena che aveva colpito duramente la città, in particolare le basiliche di San Pietro e San Paolo. Per questo motivo la sua elezione avvenne rapidamente, senza attendere l'approvazione imperiale, segno dell'urgenza della situazione. Leone IV fece costruire un sistema di fortificazioni intorno al Vaticano, noto come la "Città Leonina", che includeva mura con 44 torri e due porte, per proteggere Roma dalle incursioni saracene. Questa cinta muraria partiva da Castel Sant'Angelo e comprendeva il colle Vaticano, ampliando le difese rispetto alle mura aureliane. Rafforzò le difese di Porto, ricostruì Centumcellae (l'odierna Civitavecchia), e intervenne su altre località come Tarquinia, Orte e Amelia, per proteggere la costa tirrenica dalle incursioni saracene. Promosse un'alleanza tra Roma, Napoli, Amalfi e Gaeta per contrastare i saraceni via mare, ottenendo una vittoria decisiva nella battaglia navale di Ostia, che contribuì a garantire la sicurezza della città. Ricostruì e restaurò importanti basiliche, in particolare San Pietro e San Paolo, danneggiate durante gli attacchi. Durante il suo pontificato Roma fu colpita da un terremoto e da un incendio nel rione di Borgo, che distrusse molte abitazioni ma risparmiò la basilica di San Pietro, evento che la tradizione attribuisce alla benedizione di Leone IV e che fu immortalato nell’affresco “L’incendio di Borgo” di Raffaello. Mantenne buoni rapporti con l’imperatore Lotario, che nel 850 gli fece incoronare imperatore suo figlio Ludovico II, e ottenne da lui sostanziosi aiuti economici per le opere di difesa e ricostruzione. Tenne tre sinodi, uno dei quali nel 850 con la partecipazione di Ludovico II, anche se di rilievo minore rispetto ad altri pontificati. Morì a Roma il 17 luglio 855 e fu sepolto nella basilica di San Pietro. Fu beatificato nel 1675 da papa Clemente X e canonizzato nel 1723 da papa Innocenzo XIII. In sintesi, Papa Leone IV è ricordato come un difensore di Roma, promotore della sua difesa militare e spirituale, e figura chiave nel rafforzamento del papato nel IX secolo.