Neria De Giovanni con “Grazia Deledda, un Nobel in cucina” (Nemapress) a Palazzo Valentini per la Rassegna “Dalla Terra alla Tavola”

Dopo Il Salone Internazionale del libro di Torino con la presentazione presso lo Stand istituzionale della Regione Sardegna, "Grazia Deledda, un Nobel in cucina" (Nemapress Edizioni) di Neria De Giovanni, arriva a Roma per un vero e proprio lancio nazionale. Nell’ambito della Rassegna “Dalla Terra alla Tavola”, degustazione di prodotti della filiera corta, l’intervento di illustrazione del libro “Grazia Deledda, un Nobel in cucina” (Nemapress edizioni) sarà all’interno di una mattinata coordinata dal giornalista enogastronomico Gilberto Arru. Saluti istituzionali di apertura da parte di Pierluigi Sanna, vice sindaco Roma città metropolitana, Roberto Bolognese, Presidente Confesercenti Sardegna, Daniele Erasmi, Presidente Nazionale Confesercenti, Walter Giammaria, Presidente Confesercenti Roma. A concludere presentazione dei prodotti della filiera corta e degustazione degli stessi. Ottima cornice, Palazzo Valentini, già sede della Provincia di Roma, a Piazza Venezia.