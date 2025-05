Cultura Un libro per spiegare come una città diventa sicura - Gian Guido Nobili a Sassari per la Scuola di politica delle ACLI

La Scuola di politica delle ACLI, Domucratica continua i suoi incontri con un tema molto sentito nell’opinione pubblica: la sicurezza del contesto urbano. Sabato 10 maggio 2025, presso la Sala Langiu al comando della polizia locale in via Carlo Felice a Sassari, Gian Guido Nobili, dirigente della Regione Emilia Romagna e Coordinatore nazionale del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (dal 2017 coordina il “Gruppo tecnico interregionale delle politiche per la sicurezza” della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome) presenterà il libro “Abitare città sicure – politiche, strumenti, metodi”. L'opera, pubblicata da FrancoAngeli raccoglie il lavoro svolto da personalità (docenti universitari, architetti, ingegneri e specialisti della sicurezza) che hanno studiato e approfondito le tematiche che compongono il mosaico della progettazione degli spazi pubblici. «Lo spazio pubblico ben progettato corrisponde ai bisogni dei cittadini, degli abitanti e degli utilizzatori. La sua sicurezza è affidata a molteplici figure professionali e a mestieri che contribuiscono a definirne la pianificazione, il funzionamento o l’animazione. Certi spazi pubblici, a causa di una pianificazione, inadeguata o di un’occupazione non condivisa, sono esposti a severi problemi di sicurezza, inciviltà e criminalità, oppure generano una sensazione di insicurezza e sono fonti di conflitto tra i loro utilizzatori.» L'incontro, che avrà inizio alle ore 10:00, sarà coordinato da Marco Calaresu, docente di scienza politica presso l'Università di Sassari e Giuseppe Fresu, Presidente delle Acli provinciali di Sassari. A dialogare con l'autore interverranno personalità di spicco del panorama politico e accademico: Giuseppe Mascia, Sindaco di Sassari, Gianni Serra, Comandante della Polizia Locale di Sassari, Anna Bussu, Senior Lecturer in Criminal Justice presso la Edge Hill University, Simona Fois, Presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e Antonio Spano, Consigliere Regionale della Sardegna.