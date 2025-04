Monumenti Aperti a Sassari: la 9° edizione della mostra etnografica “MODAS, abbigliamento tradizionale di Sardegna”.

Il 3 e 4 Maggio prossimi, in occasione di “Monumenti Aperti 2025”, le preziosità culturali di “MODAS”, saranno ospitate nel Museo Storico della Brigata Sassari, all’interno della Caserma La Marmora (in Piazza Castello a Sassari); in questo luogo di grande valenza storico-culturale si vuole mostrare al visitatore il passaggio dall’abbigliamento tradizionale verso la divisa militare che talvolta influenzavano le mode “de su connottu”. La mostra consente di mettere in relazione gli abiti tradizionali di quella società sarda dalla quale sono partiti quei soldati che hanno sostituito l’abito tradizionale con l’uniforme modello 1909. Visitando la mostra “Modas” si potranno visionare gli abiti dei paesi di: - Ossi (SS) a cura del “Santu Bèrtulu” - Uri (SS) a cura dell’Associazione “Su Cosinzu Antigu” - Serramanna (CA) a cura dell’Associazione culturale tradizioni popolari “Serramanna” - Muravera (CA) a cura di Noemie e Matteo Podda. La mostra sarà aperta il 3 Maggio dalle ore 16:00 alle 21:00 e il 4 Maggio dalle ore 10:00 alle 21:00; non perdetela!

A distanza di qualche mese dalla precedente edizione, il viaggio tra le mode dell’abbigliamento tradizionale sardo continua. Ideata e curata, dal 2017, dall’Associazione culturale folkloristica “Santu Bèrtulu”, la mostra etnografica “MODAS, abbigliamento tradizionale di Sardegna”, giunge alla sua 9° edizione; rinomata per la sua organizzazione e meticolosità in ambito etnografico, ha divulgato e valorizzato gli abiti tradizionali di: Ossi, Ittiri, Nuoro, Silanus, Codrongianos, Villasor, Florinas, Thiesi, Busachi, Siniscola, Selargius, Ploaghe, Ozieri, Meana Sardo, Gonnesa, Osilo, Cabras, Maracalagonis, Bari Sardo, Cagliari, Villanova Monteleone, Pattada, Dorgali e Settimo San Pietro: ognuna di queste località sarde è stata rappresentata da una vestiario maschile e femminile, come anche di alcuni esemplari singoli che per motivi di conservazione per la preziosità degli abiti stessi risultano difficilmente indossati durante gli eventi folcloristici isolani. MODAS, non è solo una mostra etnografica, perché sono state presentate edizioni speciali come quella di “Pintùras”, con la presenza di alcuni artisti che, in chiave grafica, hanno rappresentato diversi costumi sardi; “Notìscias”, uno speciale su articoli di fine ‘800 del quotidiano “la Nuova Sardegna”, dove tramite avvenimenti di cronaca si raccontavano spaccati di vita popolare descriventi l’abbigliamento tradizionale in uso, eventi e balli tradizionali. Ulteriormente, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Sassari, sono state le edizioni speciali “S’istrumentu” e “Sentèntzias”, dove sono stati esposti al pubblico degli atti notarili a beneficio d’inventario, testamenti e parte di procedimenti penali a cavallo tra fine ‘800 e inizi del ‘900.