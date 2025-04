Francesco, l'uomo che portò la strada in Vaticano: un'eredità di umiltà e coraggio

Profondamente legato alla Madonna di Bonaria, patrona della Sardegna, Francesco ha portato nel cuore il legame tra la sua Buenos Aires e questa terra. La capitale argentina deve il suo nome proprio alla Madonna di Bonaria, un filo invisibile che unisce la sua terra natale alla Sardegna, un legame che ha voluto onorare con una visita nel 2013 al santuario cagliaritano. Un legame che sento profondamente mio, essendo anch'io legato alla Madonna di Bonaria. Le sue origini piemontesi, come le mie, rafforzavano ulteriormente questo senso di vicinanza. I suoi nonni provenivano da quella terra, la stessa da cui provengo io, il reporter che racconta questa storia, da Cuneo, la mia città natale. Sentivo un legame profondo, quasi un'affinità spirituale, con quest'uomo che, pur così lontano geograficamente, condivideva radici comuni. Dentro di me, Francesco non può che essere un esempio perfetto di come fede e potere possano coesistere senza corrompersi, un modello di umiltà e servizio.





Perché Francesco non è nato pontefice, ma uomo di strada. Prima di Roma, c'era Buenos Aires, le sue periferie, i suoi poveri. Lo ricordo vescovo, poi cardinale, sempre in prima linea, a difendere chi non aveva voce. Le sue visite nelle favelas, le sue parole di conforto, il suo impegno costante per i migranti, i senza tetto, gli ultimi. Ha portato quel mondo con sé, lo ha fatto entrare in Vaticano. Ha lavato i piedi ai detenuti, ha aperto le porte ai rifugiati, ha denunciato le ingiustizie. Ha scelto di vivere in una casa modesta, di viaggiare su un'auto semplice. Ha parlato di una Chiesa povera per i poveri, non solo a parole, ma con i fatti. Ci ha ricordato che la fede non è un privilegio, ma un impegno. Che la Chiesa è chiamata a essere un ospedale da campo, pronta a curare le ferite del mondo. E ora che Francesco se n'è andato, ci resta il suo esempio, la sua eredità di umanità e di servizio. Un'eredità che spero non vada perduta. Spero che il prossimo pontefice sappia raccogliere questa eredità, questa capacità di essere vicino, di ascoltare, di incarnare la speranza per chi è ai margini. Un testimone passato che ci ha mostrato che la chiesa deve essere del popolo e per il popolo.

Francesco, l'Uomo che Portò la Strada in Vaticano: Un'Eredità di Umiltà e Coraggio Francesco... semplicemente Francesco. Un nome simbolo di umanità e coraggio. Un uomo che ha saputo portare la strada, la vita vera, dentro le mura vaticane. Un reporter, testimone di tante storie, non può che ammirare chi, pur nel vertice del potere, ha saputo restare fedele alla propria umanità. C'era qualcosa in lui che risuonava profondamente: la capacità di stare con i potenti, di dialogare con loro, senza mai perdere la propria umiltà. Un equilibrio raro, una forza tranquilla che ammiravo. Mi ricordava, in qualche modo, il mio stesso modo di affrontare il mondo. Le antipatie che ha accumulato, le resistenze che ha incontrato, erano il prezzo della sua onestà, del suo coraggio nel denunciare le malefatte, anche all'interno della stessa Chiesa. Francesco, un nome che ha saputo caricare di un significato nuovo, di una speranza concreta.