Cultura Mark Knopfler: il signore del fingerpicking.

Mark Knopfler, nato il 12 agosto 1949 a Glasgow, Scozia, è uno dei chitarristi più influenti e rispettati della storia della musica. Fondatore e leader dei Dire Straits, Knopfler ha rivoluzionato il mondo della chitarra con il suo stile unico di fingerpicking, che gli ha permesso di creare suoni distintivi senza l'uso del plettro. La carriera di Knopfler è iniziata nei pub e nei club di Londra, dove suonava come turnista e insegnava inglese e chitarra. Nel 1977, insieme al fratello David, ha fondato i Dire Straits, una band che ha rapidamente conquistato il pubblico con il loro rock classico. Il brano "Sultans of Swing" è stato il loro 11 primo grande successo, grazie anche al riff di chitarra inconfondibile di Knopfler. Un aneddoto interessante riguarda la registrazione dell'album "Brothers in Arms" nel 1985. Durante le sessioni di registrazione, Knopfler ha insistito per utilizzare una chitarra vintage Gibson Les Paul del 1958, che ha contribuito a creare il suono caldo e avvolgente dell'album; questo disco è diventato uno dei più venduti di tutti i tempi, con oltre 30 milioni di copie vendute. Oltre alla sua carriera con i Dire Straits, Knopfler ha collaborato con numerosi artisti di fama mondiale, tra cui Bob Dylan, Eric Clapton, Emmylou Harris e Chet Atkins; ha anche composto colonne sono- re per diversi film, tra cui "Local Hero" e "The Princess Bride". Nonostante il successo, Knopfler è rimasto una per- sona modesta e riservata, lontana dalle logiche commerciali dell'industria discografica. La sua dedizio- ne alla musica e la sua integrità artistica gli hanno valso numerosi riconoscimenti, tra cui tre dottorati 12 honoris causa in musica e l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. L'eredità di Mark Knopfler continua a vivere attraverso la sua musica e l'influenza che ha avuto su generazioni di chitarristi. Il suo stile inconfondibile e la sua passione per la musica lo rendono un vero e proprio maestro del fingerpicking.