Il terzo libro di Neria De Giovanni sulla cucina in Grazia Deledda

Dopo "Il pranzo dell'ospite" (2000), edito da Maria Pacini Fazzi di Lucca, e "A tavola con Grazia" (Il Leone Verde, Torino), Neria De Giovanni torna ad approfondire il rapporto tra letteratura e gastronomia con il suo nuovo libro "Grazia Deledda, un Nobel in cucina". L’opera, in uscita nella collana "deleddiana" della Nemapress Edizioni, si concentra sulle scene culinarie nei romanzi della scrittrice nuorese, analizzando il ruolo della cucina e della preparazione del cibo nella sua narrativa.

L’anteprima nazionale del volume si terrà il 30 marzo a Orosei, in un evento organizzato dall’Associazione Guiso. A differenza dei precedenti lavori, in questo libro l’autrice esplora undici romanzi deleddiani tra i più noti, soffermandosi sulle sequenze narrative in cui il cibo e la cucina assumono un valore simbolico e sociale. L'opera offre una prospettiva che intreccia letteratura e tradizione, riportando alla luce usi e costumi sardi che, in molti casi, sono ancora oggi parte integrante della cultura isolana.

I romanzi analizzati nel volume sono: "L’edera", "Il paese del vento", "Cosima", "Marianna Sirca", "Elias Portolu", "Colombi e sparvieri", "La via del male", "Cenere", "L’incendio nell’oliveto", "La chiesa della solitudine". Attraverso queste opere, Neria De Giovanni evidenzia come il cibo non sia un semplice elemento scenografico, ma un vero e proprio veicolo narrativo che riflette la condizione sociale dei personaggi e il contesto storico-culturale della Sardegna dell’epoca.

Questo volume rappresenta il diciottesimo contributo di Neria De Giovanni alla narrativa deleddiana, testimoniando il suo costante impegno nello studio dell’opera della scrittrice premio Nobel. Dopo l’anteprima di Orosei, il libro sarà al centro di un altro importante appuntamento: la presentazione durante il Festival di San Jorgi ad Alghero, nella seconda metà di aprile. Un evento che offrirà un’ulteriore occasione per approfondire il legame tra la letteratura di Grazia Deledda e la cultura gastronomica sarda.

"Grazia Deledda, un Nobel in cucina" si pone dunque come un tassello fondamentale nella ricerca sull’opera della scrittrice nuorese, restituendo al lettore uno sguardo inedito sulla sua narrativa attraverso il linguaggio universale del cibo.