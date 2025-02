Cagliari: Mostra "Sogni e Segni" di Andrea Ferrero Sette dal 10 Febbraio 2025

Raffinata anche l’idea progettuale di “Frammenti”, sintesi di linee spezzate e chiazze di colore. L’insieme, dominato da tonalità fredde di azzurri e violetti, si accende tramite la distribuzione di segmenti rossi sul fondo. I segni che campeggiano sulla tela, anche in questo caso, determinano la volontà di dialogo con lo spettatore tramite un codice che riappare anche in “La città impazzisce” che si presenta come una partitura vibrante di colori. L’esperienza del “dripping”, inoltre, è ancora una volta affrontata col desiderio di sperimentare, con l’utilizzo di sfondi già colorati, la tecnica di far sgocciolare colori liquidi. La concentrazione di punti guida con colori contrastanti realizzano diversi fuochi di osservazione creando molteplici dinamismi e curiosità. L’arte di Andrea, ancora una volta, ci coglie in questo stupore per l’inaspettato e la gioia del suo creare, così contagiosi da inserirci nella prospettiva della passione dove c’è anche salvezza. Mostra visitabile fino al 10 marzo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.30.

Dal 10 febbraio, presso la sala mostre al primo piano della Mem - Mediateca del Mediterraneo, sarà possibile visitare l'esposizione di quadri "Sogni e Segni" di Andrea Ferrero Sette. Andrea Ferrero Sette prosegue la sua ricerca artistica sviluppando itinerari ancora inesplorati. La sua attenzione al sogno, appartenente al fantastico mondo dell’inconscio, sollecita l’esecuzione di composizioni astratte, pensate e realizzate con un potere cromatico inusuale e originale. La superficie da dipingere costituisce un invito e una sfida a esprimere una interiorità ricca, da condividere. Andrea compone con forme colorate, ora traccia anche segni che diventano cifre, come nel caso di “Intrecci” dove le iniziali di Andrea Ferrero Sette si incontrano numerose diventando il motivo del dipinto, criptico alfabeto, preordinato nella mente e disposto poi sulla tela, già attentamente scrutata con il tatto.