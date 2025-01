Fece 5 ordinazioni nel mese di dicembre, 19 sacerdoti, 21 diaconi, 12 vescovi in diversi luoghi. Fu anche lui sepolto vicino al corpo del beato Pietro nel Vaticano, nel mese di luglio. E il vescovado rimase vuoto per 14 giorni.» Non si sa nulla sul suo pontificato, se non che un certo numero di pensatori gnostici cristiani influenti, incluso Marcione del Ponto e Valentino, stavano insegnando a Roma, e che nel luglio del 144 un sinodo di presbiteri, che sarebbe stato presieduto da Pio, espulse Marcione dalla comunità ortodossa. Sembra che Pio sia anche venuto in contatto con l'apologista e filosofo cristiano S. Giustino martire (1 giu.), che stava insegnando a Roma al tempo, e che fu decapitato nel 165 circa.





Pio stesso è stato considerato tradizionalmente un martire, ma non c'è nessuna testimonianza antica a suggerire che morì per la fede, e la prima volta che è citato come martire, è nel Martirologio di Adone di Vienna, compilato a metà del ix secolo. In alcuni elenchi primitivi le date del suo regno sono differenti, poiché è collocato dopo il suo successore Aniceto. La sua memoria liturgica si celebra l'11 luglio. San Pio I non ebbe culto nell'antichità e perciò il suo nome manca negli antichi Martirologi, finché Adone di Vienne lo inserì per primo nel suo Martirologio all'11 luglio. Dal Martirologio Romano (ed. 2005):«11 luglio - A Roma, commemorazione di san Pio I, papa, che, fratello del celebre Erma, autore dell'opera intitolata Il Pastore, custodì come un buon pastore per quindici anni la Chiesa.»

Pio I (Aquileia, ... – Roma, 154) è stato il 10º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica, che lo venera come santo. Fu papa, orientativamente, tra il 140 e il 154. Il Liber Pontificalis riporta che:« Pio, di nazionalità italiana, figlio di Rufino, fratello del pastore, originario della città di Aquilegia, occupò la sede per 19 anni e 4 mesi. Fu vescovo al tempo di Antonino Pio, dal consolato di Clario e Severo (a.d. 146). Mentre era vescovo, suo fratello Hennas scrisse un libro in cui esponeva il comandamento che l'angelo del Signore gli aveva impartito * venendo da lui in veste di pastore e ordinandogli di osservare la santa festa di Pasqua nel giorno del Signore. Ordinò che un eretico uscito dall'eresia dei Giudei fosse accolto e battezzato; e fece un regolamento per la Chiesa.