Abiti tradizionali femminili della Sardegna: Oliena

La settima immagine della mia rubrica, rivela il bel volto della giovane ragazza ritratta in abito tradizionale di Oliena: mostra l’altrettanta bellezza del vestiario, in cui risalta il particolare scialle, grande fazzoletto frangiato a mano, e i ricchissimi dettagli della camicia. Il “muncadòre” è lo scialle festivo e di gala olianese, ed è particolarmente impreziosito nella parte posteriore da meravigliosi ricami simbolici floreali, di uno stile del tutto ascrivibile ad Oliena; i ricami di seta, fili d’oro e d’argento, si dividono il privilegio di arricchire lo scialle con perline colorate e applicate su di esso. La giovane indossa una camicia, detta “sa ‘amisa”, resa azzurrina per via dell’utilizzo di indaco in polvere o a scaglie; le maniche escono al di fuori del bellissimo giubbetto chiamato “gippone”, creando dei “buffantes” molto ampi. La pettorina della camicia, ci invita ad osservare i preziosi gioielli di stile sardo in oro, argento e corallo; ed al collo, si può vedere il significativo pendaglio d’oro olianese chiamato “su sole”, con all’interno due cuoricini e una trentina di simboli in filigrana. La prossima settimana, sarà la volta di Dorgali.

All’interno del copioso materiale scritto, audio, video, fotografico, di natura demoetnoantropologica che ho acquisito in due decenni di viaggi e ricerche sul campo in Sardegna, un posto rilevante è occupato dall’abito tradizionale; e per i lettori della Gazzetta Sarda pubblico alcune schede con immagini descrittive tratte dal mio libro “Il Volto della Bellezza: donne in abito tradizionale sardo”. La porzione informativo-culturale che ho raccolto, e non ho concluso di farlo, sugli abiti tradizionali della Sardegna, ricopre l’ambito femminile e maschile, non tralasciando quelle tematiche strettamente legate al meraviglioso mondo del vestiario sardo: lingua sarda, gioielli, pani, strumenti musicali, pratiche sociali e religiose, documentazione orale e scritta; non di meno sono stati importanti gli interessantissimi lavori di altri studiosi e viaggiatori del passato e del presente, che mi hanno offerto una preziosa forma di confronto tra le loro conoscenze e le mie.