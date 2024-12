In questa nuova rubrica, “Viaggio tra i Giganti della Letteratura Italiana”, avremo l’occasione di immergerci in alcuni capolavori che hanno influenzato non solo la lingua e la scrittura, ma l’immaginario collettivo di generazioni di lettori. Li affronteremo con sguardo critico e attento, cercando di restituire la complessità degli autori e delle loro opere, offrendo una prospettiva che possa avvicinare, incuriosire e appassionare. Attraverseremo secoli e correnti: dal genio visionario di Dante Alighieri, considerato il padre nobile della nostra lingua, al linguaggio austero e tagliente di Niccolò Machiavelli; dalla lirica amorosa e interiore di Francesco Petrarca, all’ironia sapiente e beffarda di Giovanni Boccaccio; passando attraverso figure più vicine al nostro sentire contemporaneo, come Alessandro Manzoni e Luigi Pirandello, ognuno portatore di uno stile, di un messaggio e di uno sguardo sul mondo irripetibili. Lo scopo non è semplicemente celebrare grandi nomi, ma cogliere le tensioni storiche, le sfumature artistiche e i drammi personali che hanno dato vita a quelle pagine tanto amate e studiate.





La letteratura si nutre di vita e, a sua volta, la influenza: conoscere più a fondo questi autori significa non solo aprire un libro, ma anche riappropriarsi di un pezzo della nostra storia e della nostra identità. Il primo appuntamento sarà dedicato a Dante Alighieri, la cui opera, la Divina Commedia, costituisce un monumento intramontabile della cultura universale. Ne parleremo insieme la prossima settimana, sempre di sabato, aprendo ufficialmente il sipario su questo lungo viaggio tra i Giganti della Letteratura Italiana. Vi aspettiamo!

L’Italia, culla di tradizioni e di civiltà millenarie, ha dato al mondo voci immortali che, con la forza della parola scritta, hanno saputo forgiare e innovare l’intero panorama letterario. Dalla sottigliezza filosofica di alcuni grandi del Medioevo, alla potenza espressiva dei poeti rinascimentali, sino alla profondità psicologica dei narratori moderni, la nostra penisola è stata ed è un laboratorio unico, dove si mescolano cultura classica, passione per l’umano sentire e un costante desiderio di rinnovamento.