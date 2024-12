Un ritorno ai pugni d’oro di Alghero: la presentazione del libro su Tore Burruni

Il volume – realizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Tore Burruni” con la collaborazione di Alldigital Alghero – è un ritratto completo, vivido e autentico di un uomo che ha saputo farsi strada sul quadrato con coraggio e determinazione, diventando icona di un intero territorio. Non stupisce, dunque, l’entusiasmo con cui il noto procuratore sportivo Giovanni Branchini ha firmato la prefazione, ricordando l’affetto particolare che suo padre Umberto, manager di Tore, nutriva per Burruni: un legame che andava oltre il semplice rapporto professionale fra procuratore e pugile, confermando l’umanità e il carisma del campione algherese.





Sfogliando le pagine del libro, non si è spettatori di una semplice biografia: si scopre l’Alghero di quegli anni, si respirano la polvere e la tensione di ring affollati, si entra nei retroscena di una disciplina che negli anni ’60 era capace di infiammare le piazze e muovere le folle. Tra articoli d’epoca, fotografie in bianco e nero e curiosità inedite, emerge la figura di un Burruni non solo campione del mondo dei pesi mosca, ma anche campione europeo dei gallo, e soprattutto un uomo profondamente legato alla sua città, ai suoi affetti e alla sua epoca.





Alla presentazione prenderanno parte volti e voci che hanno vissuto, raccontato e tramandato quei momenti: oltre all’autore Antonio Budruni, ci saranno il giornalista Carlo Branca, presidente dell’Associazione “Tore Burruni”, e i figli del campione, Gianfranco e Pier Paolo Burruni, depositari di una memoria familiare inestimabile. Arricchiranno la serata i contributi di personalità come Tore Erittu, già Campione Italiano dei pesi Massimi Leggeri e oggi istruttore di boxe, e di Mario Mastino, Presidente Regionale dell’Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico. Un tocco internazionale arriverà da Maurizio Stecca, Campione Olimpico a Los Angeles ’84 e Campione del Mondo WBO dei pesi piuma, che interverrà in videoconferenza, regalando il proprio sguardo di atleta e tecnico su una figura che resta simbolo di un pugilato onesto e spettacolare. La serata troverà momenti di respiro narrativo grazie alla voce dello scrittore Massimiliano Fois, che leggerà alcuni passi dell’opera, trasportando il pubblico in quei mondi lontani, quando la boxe era una passione autentica e viscerale, fatta di sudore, fatica e gloria. “Tore Burruni Campió Mundial” non è soltanto il racconto di una carriera ineguagliabile, ma anche un omaggio a una famiglia, a una città e a un’era di grandi emozioni sportive.





L’evento, inserito nel programma “Cap d’Any de l’Alguer” 2024/2025, è reso possibile dal sostegno del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Per chi vorrà proseguire il viaggio tra i ricordi, il libro sarà disponibile nelle librerie di Alghero: un prezioso regalo di fine anno per chi ama il pugilato e i suoi indimenticabili eroi.

Alghero si prepara a rivivere l’epoca d’oro dei suoi ring e del suo più grande protagonista: il campione mondiale dei pesi mosca, Tore Burruni. L’appuntamento è per giovedì 12 dicembre, alle 17:30, nella sala conferenze “Lo Quarter” in Largo San Francesco 15, dove verrà presentato “Tore Burruni Campió Mundial”, il libro di Antonio Budruni, storico e scrittore profondamente legato alla città e ai suoi protagonisti sportivi.