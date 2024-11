Fascismo ovunque, fascismo da nessuna parte: la satira costituzionale di Antonio Cabras

Cabras, attraverso il linguaggio immediato del disegno, costruisce un botta e risposta ironico con figure ben riconoscibili del panorama politico italiano, mescolando realtà e satira in una narrazione pungente. Il libro, pubblicato dall’Associazione Culturale Altrainformazione, non è solo una guida agli articoli fondamentali della nostra Costituzione, ma anche un manifesto politico antifascista. Il tutto arricchito da contributi di figure note come il rettore Tommaso Montanari e il giornalista Carlo Gubitosa. Una serata, quella del 30 novembre, che promette di far riflettere con il sorriso, ma anche di alimentare il dibattito sull'attualità politica.





Cabras non si limita a disegnare, ma costruisce un discorso che parla tanto agli appassionati di diritto quanto agli amanti della satira. Tuttavia, l’inflazione del termine "fascista", usato a destra e a manca per etichettare qualsiasi cosa non si condivida, rischia di appannare il messaggio. In un’epoca in cui tutto viene bollato come fascismo – dai piccoli episodi quotidiani alle grandi questioni politiche – l'efficacia di queste operazioni potrebbe risentirne. Ma non c’è dubbio che Cabras, con il suo approccio irriverente, sappia catturare l’attenzione. E forse è proprio questo il punto: riportare il discorso politico al centro della scena con strumenti nuovi, capaci di parlare a un pubblico ampio, anche se a volte polarizzante. Oltre alla presentazione, lo Spazio Dolmen ospiterà una mostra delle vignette di Antonio Cabras, aperta anche domenica 1 dicembre, dalle 17:00 alle 20:00. Un’occasione per immergersi nel mondo dell’artista e lasciarsi provocare dalla sua visione. L’evento rappresenta un’opportunità per discutere, con leggerezza e profondità, del nostro rapporto con la Costituzione e di come la società attuale stia utilizzando – o abusando – di parole e concetti che meritano di essere maneggiati con attenzione. Perché, alla fine, la domanda resta: il fascismo è davvero ovunque o stiamo solo gridando al lupo?

Ogni angolo del nostro tempo sembra abitato da un'ossessione: il fascismo. Non c’è evento, discussione o opera artistica che non tiri in ballo i "fascisti", veri o presunti, in un dibattito che spesso supera il limite della serietà. Sabato 30 novembre, lo Spazio Dolmen di Sassari ospiterà la presentazione del libro a fumetti di Antonio Cabras, “La Costituzione spiegata ai Fascisti - Corso di Recupero al Vivere Civile per Camerati, Finti Compagni e Diversamente Democratici”. Un titolo che già di per sé strappa un sorriso e solleva domande: ma questi fascisti, dove stanno? E, soprattutto, il termine ha ancora un significato preciso o ne stiamo abusando per qualsiasi cosa non piaccia? Antonio Cabras, vignettista sardo laureato in Giurisprudenza, ha scelto di affrontare i temi della Costituzione italiana con ironia tagliente e uno stile satirico che non lascia scampo. Il suo libro si propone come un saggio di diritto costituzionale camuffato da fumetto, una raccolta di tavole tragicomiche che mettono a nudo storture politiche e sociali.