27 novembre: Beata Vergine della Medaglia Miracolosa

La Cappella della Medaglia miracolosa attira ogni anno un milione di pellegrini che vengono qui, nel cuore di Parigi, a cercare una risposta ai loro problemi esistenziali, a chiedere grazie alla Madre che tutto sa e comprende e con cui ci si può sfogare come soltanto con una madre è possibile fare, nel più assoluto silenzio, in un clima di grande fervore e raccoglimento. Secondo il racconto, la Vergine Maria le apparve dentro la cappella delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, a Parigi, chiedendole di coniare una medaglia come strumento di grazie per chi la indossasse con fede. La medaglia originariamente venne chiamata 'Medaglia dell'Immacolata Concezione' ma, a causa dei numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione, assunse in seguito il nome di 'Medaglia Miracolosa'.





Il design della medaglia, rivelato dalla Vergine stessa, include l'immagine di Maria con le braccia aperte e i raggi di luce che simboleggiano le grazie che concede. Sull'altro lato sono incisi il cuore di Gesù circondato da una corona di spine e il cuore Immacolato di Maria trafitto da una spada. La devozione alla Medaglia Miracolosa si è diffusa rapidamente in tutto il mondo cattolico e la medaglia è diventata uno degli oggetti devozionali più diffusi tra i fedeli.

La Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa dal 1894 si festeggia, al termine d'una novena, il 27 novembre alle ore 17, ovvero, come recita la supplica «proprio nel giorno ed ora benedetta, da te prescelta per la manifestazione della tua Medaglia». La novena perpetua di norma si tiene ogni sabato, o almeno al 27 di ogni mese, con la recita integrale del rosario: tre corone, almeno fino all'introduzione dei misteri luminosi, voluti da Giovanni Paolo II nel 2002, poiché i 15 misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi corrisponderebbero ai 15 anelli che la Madonna portava durante l'apparizione a suor Labouré. A Parigi, al numero civico 140 di Rue Du Bac, c’è un Santuario, nel quale si trova la Cappella della Medaglia miracolosa: non è molto distante dal Louvre ed è comodamente raggiungibile mediante la metropolitana che ha una delle sue fermate proprio a Rue Du Bac.