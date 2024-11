Cagliari: l'autunno artistico del “Cornetto Acustico” tra arte, musica e reading

Gli organizzatori descrivono il lavoro di Ganau come un processo di rielaborazione: "Ganau rielabora la realtà di un’immagine, se ne appropria e ne fa qualcos'altro. Le sue creazioni trasmettono un senso di 'Fertile Solitudine'". La mostra promette di offrire al pubblico un’esperienza intensa e ricca di suggestioni, in perfetto equilibrio tra modernità e riflessione. Oltre alla pittura, l’autunno al “Cornetto Acustico” si arricchisce con gli appuntamenti della rassegna musicale “Solo in Acustico”. Il 1° dicembre, alle ore 11, sarà protagonista il pianista Guido Coraddu con il concerto “Sardegna e Jazz: Arcipelago di Suoni”. Un’esibizione che intreccia le radici musicali dell’Isola con l’improvvisazione jazz, in un viaggio sonoro capace di evocare immagini e atmosfere uniche, sospese tra tradizione e sperimentazione. Sabato 7 dicembre, alle ore 19, spazio invece al connubio tra musica e letteratura con il concerto/reading di Andrea Andrillo e Alessandra Fanti. L’evento, dal titolo “Fortunate Possibilità”, è tratto dall’omonimo libro-cd, un’opera che mescola parole e note, esplorando le infinite possibilità offerte dalla creatività e dall’espressione artistica. Il “Cornetto Acustico” si conferma così un luogo d’eccellenza nel panorama culturale cagliaritano, capace di coniugare linguaggi diversi e di proporre una programmazione di qualità, che coinvolge artisti affermati e progetti di grande originalità. Un autunno che invita a riflettere, emozionarsi e immergersi nella cultura.

L’autunno cagliaritano si tinge d’arte e cultura con gli appuntamenti organizzati da “Il Cornetto Acustico”, spazio culturale nel quartiere di Villanova che si conferma luogo di incontro per gli appassionati di arte visiva, musica e letteratura. Dal 27 novembre, alle ore 19, fino al 31 dicembre, il “Cornetto Acustico” ospiterà la mostra “Storie di Donne Senza Uomini”, con le opere di Gavino Ganau. Originario di Tempio Pausania e cresciuto artisticamente nel circuito underground bolognese alla fine degli anni '90, Ganau si è fatto conoscere nel 2001 con una personale al MAN di Nuoro, proseguendo con una carriera che lo ha portato a esporre in tutta Italia. Le opere in mostra sono un’indagine profonda sull'introspezione femminile, un viaggio visivo che intreccia il mondo dei media, del cinema e dei social.