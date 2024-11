Logu e Logos: una riflessione decoloniale sulla questione sarda

Sebastiano Ghisu e Gianpaolo Cherchi guideranno il dibattito, accompagnati dalle autrici e dagli autori del volume. La discussione si inserisce in un contesto più ampio che include la riscoperta della figura di Marianna Bussalai, intellettuale sarda antifascista e promotrice dell’autonomismo, in un progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna e organizzato dalla comunità di Orani. Il pensiero di Bussalai, radicato nell'autonomismo e nella lotta contro l’oppressione, risuona con gli intenti del volume, creando un ponte tra passato e presente. L’iniziativa, valida per il riconoscimento di crediti formativi universitari come “Altre Conoscenze” nei corsi di laurea magistrale LM-78/84, rappresenta un appuntamento significativo per studenti, studiosi e cittadini interessati a riflettere sulla questione sarda in chiave contemporanea. L’evento promette di essere un momento di confronto su identità, memoria e prospettive future, confermando il ruolo del discorso decoloniale come strumento di analisi critica e cambiamento.

Il 26 novembre 2024, alle ore 17:00, l'Aula I del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione (DiSSUF) dell’Università di Sassari ospiterà la presentazione del volume “Logu e Logos: Questione Sarda e Discorso Decoloniale”, edito da Meltemi. L'evento rappresenta un'occasione di confronto per esplorare il tema del discorso decoloniale in Sardegna, andando oltre la tradizionale prospettiva centro-periferia tra l'isola e l'Italia. Il volume, realizzato dal collettivo di ricerca Filosofia de Logu, propone una mappatura del discorso decoloniale in chiave teorica, politica e militante, con contributi eterogenei che ne esplorano le applicazioni concrete. La riflessione mira a superare le narrazioni consolidate, volgendo lo sguardo verso nuovi orizzonti, descritti dagli autori come un "mondo grande e terribile".