Cultura Nuove ricerche su Porto Torres romana. Le sculture dall'area di Via delle Terme - Museo Archeologico Antiquarium Turritano- Porto Torres - 22 novembre 2024, alle 17.00

Uno straordinario patrimonio nella città antica di Turris Libisonis, la colonia romana di Porto Torres. Venerdì 22 novembre 2024, alle 17.00, la Direzione regionale Musei nazionali Sardegna e il Museo Archeologico Nazionale “Antiquarium Turritano” di Porto Torres, in collaborazione con l’Università degli studi di Sassari, presentano la conferenza di Alessandro Teatini, docente di Archeologia e Storia dell'Arte Greca e Romana presso l’Università di Sassari, dal titolo “Nuove ricerche su Porto Torres romana: le sculture dall'area di Via delle Terme”. Lo studioso parlerà di un recente articolo pubblicato su una rivista internazionale riguardante le sculture rinvenute nel complesso di via delle Terme a Porto Torres, attraverso alcune considerazioni sulle statue con proposte di integrazione su altri frammenti custoditi all’interno dell’Antiquarium. La prenotazione è facoltativa e si può effettuare al recapito tel: +39 3386572476 L'ingresso per l’evento è gratuito